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«Меня плохо подготовили». Магнуссен пожалел о неправильном начале карьеры

Гонщик Haas вспомнил свой дебют в Ф1 и пришел к выводу, что его можно было сделать более успешным

Александр Кабановский
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«Меня плохо подготовили». Магнуссен пожалел о неправильном начале карьеры
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Став за явным преимуществом чемпионом Формулы Renault 3.5, Кевин Магнуссен дебютировал в Ф1 с McLaren в сезоне-2014. Первую же гонку юный датчанин закончил вторым – это был всего 23-й случай в истории и лишь второй в XXI веке после Льюиса Хэмилтона, когда гонщик начинал карьеру с подиума.  

Однако продолжение выступлений Кевина вышло уже не столь успешным – McLaren утратила лидирующие позиции, гонщик больше ни разу не смог подняться в тройку призеров, потом сменил несколько команд и даже попрощался с Ф1, однако перед чемпионатом-2022 вернулся по просьбе Haas, за которую выступает и сейчас. 

«Знаете, мне бы хотелось, чтобы перед началом выступлений у меня был более верный психологический настрой, – признался Магнуссен недавно. – Чтобы меня лучше подготовили к дебюту.  

Возможно, им стоило сразу сказать мне об очень высоких ожиданиях. Услышав об этом от [главы коллектива] Рона Денниса, я серьезно удивился. McLaren была особенной командой. 

Дебют в ее составе я бы сравнил с переходом в Mercedes в наши дни. В то время они побеждали и сражались за титулы. 

Я ожидал именно таких результатов и знал, что они тоже рассчитывает на победы. Но затем у McLaren начались сложности – и прессинг на меня оказался слишком серьезным. 

Если бы я пришел в Ф1 с командой вроде Force India – а мы едва не заключили контракт с ними, – все было бы совсем иначе. Я бы скорректировал настрой и сказал бы себе, что должен просто зарабатывать очки. А в McLaren оказалось очень сложно [психологически].

Из-за этого у меня быстро возникли трудности, я утратил уверенность». 

Датчанин продолжил: «Я оказался в совершенно новой ситуации, когда не было возможности побеждать. Это ощущение было очень скверным, да еще и усугублялось, а я ничего не мог с ним поделать.  

Даже после финиша на пятом месте я чувствовал депрессию. Сейчас такой результат вызвал бы восторг. Но я из-за неверного настроя постоянно оставался на негативе».

Кевин Магнуссен, McLaren, 2014 год

Кевин Магнуссен, McLaren, 2014 год

Фото: Sutton Images

Гонщик признался, что считает недавний квалификационный успех в Сан-Паулу за рулем Haas более значимым достижением, чем подиум в дебютной гонке. 

«Поул важнее, – объяснил он. – Тогда, в 2014-м, я просто не знал, чего ожидать. На самом деле, я даже рассчитывал на подиум в той гонке, так как просто не знал [pасстановки сил]. Признаюсь, я вообще планировал победить в том Гран При.  

В молодежных сериях всегда было именно так. Можно было выиграть любую гонку, любой чемпионат. И в Формулу 1 я пришел с тем же самым настроем. 

Реальность жестко ударила меня после первого старта. Именно потому я не считаю тот результат особенным – все вышло так, как я и ожидал. 

Сейчас я был бы на седьмом небе и испытывал бы гораздо больше радости, чем тогда, в 2014-м».

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