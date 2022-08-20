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Формула 1 Новость

«Меня никогда не ценили». Чемпион Ф1 вспомнил старые обиды

Найджел Мэнселл рассказал, за что его недолюбливали напарники и как подводили команды

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Меня никогда не ценили». Чемпион Ф1 вспомнил старые обиды
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Карьера Мэнселла в Формуле 1 началась в 1980 году и поначалу складывалась не слишком успешно. Британец редко поднимался на подиум и только в сезоне-85 одержал первую победу. 

По словам пилота, такие результаты во многом были обусловлены тем, что он ездил за сильные команды, но имел там статус второго номера. В отличие от современной Ф1, несколько десятилетий назад этот факт имел куда большее значение – и едва не привел к досрочному уходу Найджела из спорта.  

Вспоминая свою карьеру в интервью Эдриану Флаксу, ветеран признался, что ему не раз пришлось сталкиваться с негативом со стороны команд. В качестве примера он привел Ferrari. 

«Я объявил о завершении карьеры в Сильверстоуне в 1990 году, – рассказал 69-летний Мэнселл. – И сделал это потому, что видел смерти тех, с кем выступал долгое время и кого хорошо знал. И еще потому, что никогда не получал настоящей поддержки. 

Ferrari пригласила меня на роль лидера в сезонах 1989 и 90 годов. Но потом к ним пришел Ален Прост, и статус первого пилота дали ему.

В то время надежность машин была определяющим фактором. Если ты не зарабатывал очки регулярно, то не мог стать чемпионом. В 80-е и 90-е у того гонщика, которому команда давала статус лидера, шанс финишировать был на 30% выше, чем у его напарника. Как второй пилот ты мог быть быстр, но твоя машина по определению была не столь надежной, как у другого парня. 

Именно поэтому [после схода] в Сильверстоуне я решил, что с меня достаточно. Я никогда не получал той поддержки, которая была мне необходима». 

Найджел Мэнселл, Ferrari 641/2, 1990 год

Найджел Мэнселл, Ferrari 641/2, 1990 год

Фото: Эрколе Коломбо

«Я осознал, насколько меня не любили»

Досталось от Мэнселла и напарникам. В разные годы пилот выступал в одной команде с такими звездами, как чемпионы мира Марио Андретти, Кейо Росберг, Нельсон Пике и Ален Прост. Найджел признался, что частенько испытывал негатив со стороны партнеров по команде.  

«Мне очень повезло – когда я только пришел в Ф1, там одновременно выступали семь или восемь чемпионов, – рассказал ветеран . – Мне удавалось обгонять Алена Проста, Айртона Сенну, Нельсона Пика, Михаэля Шумахера и многих других невероятных гонщиков. 

Это правда, в 1991-92 годах у меня был статус первого пилота команды, но до того я выступал с разными чемпионами и оставался вторым номером. 

Сейчас, вспоминая все те события, я смог осознать, насколько сильно меня недолюбливали напарники. Это неудивительно – когда ты чемпион, тем более многократный, а тебя обгоняет второй пилот команды, как у нас было в Williams с Нельсоном Пике, тут мало оснований для крепкой дружбы».

В 1990-м Найджел передумал уходить – он принял предложение Williams и остался в чемпионате. Два года спустя британец получил в свое распоряжение FW14B, одну из самых технически совершенных машин в истории спорта. За ее рулем «Биг Найдж» одержал девять побед в десяти первых гонках и уже в Венгрии гарантировал себе титул. 

Окончательно он прекратил выступления в Ф1 только в 1995 году в возрасте 41 года. По числу побед в Гран При Мэнселл до сих пор занимает седьмую строчку в исторической летописи спорта. 

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