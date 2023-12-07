«Меня еще долго трясло». Макс назвал самый напряженный момент сезона-2023

Сейчас болельщикам Ф1 сложно осознать, чего в действительности добился в прошедшем чемпионате Макс Ферстаппен. Если искать что-то похожее в истории Больших Призов, можно вспомнить лишь «преданья старины глубокой» – 1952 год, когда Альберто Аскари точно так же выигрывал этап за этапом за рулем Ferrari.

Итальянец в том сезоне отдал соперникам всего одну победу в Гран При, но календарь был втрое меньше нынешнего, так что в процентном выражении достижения Макса выглядят куда внушительнее. Всем же остальным чемпионам, включая самых великих, ничего подобного не удавалось ни разу за карьеру.

Однако и у Ферстаппена в 2023-м был момент, когда ему потребовалась полная концентрация и атака на абсолютном максимуме. По его собственному признанию, самым напряженный стал финал квалификации в Монако, где голландцу бросил вызов Фернандо Алонсо. За рулем Aston Martin 41-летний ветеран выдал под клетчатым флагом такой круг, на который, казалось, у действующего чемпиона уже не будет ответа.

Но Макс еще не завершил свою финальную попытку, и хотя отставал, на третьем секторе сотворил маленькое чудо и переиграл-таки испанца из Aston Martin на 0,084 секунды.

«Начиная третий сектор, я прекрасно понимал, что еду с превышением собственного графика, – рассказал Ферстаппен в интервью Marca. – Но в то же время чувствовал, что этого не хватает [для поула].

И тогда я подумал, что поеду на совершенном пределе – а там будь что будет. Я мог выиграть ту квалификацию, а мог оказаться в барьере. В итоге я несколько раз касался ограждений и "чиркал" вдоль них. Но все получилось прекрасно.

Завершив круг и вернувшись на пит-лейн, я снял шлем и вдруг понял, что меня до сих пор потрясывает. В такие моменты понимаешь, что действительно сделал все, на что способен, хотя твое сердце и колотилось в максимальном ритме».

Стартовав днем позже с поула, Макс одержал победу в Монако. Алонсо мог переиграть лидера Red Bull, если бы под начавшимся дождем ему поставили правильные шины. Но тактический штаб Aston Martin в напряженный момент сделал неверный выбор – и Фернандо остался вторым.