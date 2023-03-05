«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari
Лидер Скудерии объяснил, почему пока не видит в Aston Martin серьезной угрозы – и признал, что Red Bull сейчас обгоняет Ferrari на секунду с круга
Шарль Леклер стартовал на Гран При Бахрейна третьим, половину гонки удерживал второе место, но затем пропустил Серхио Переса из Red Bull на более мягких шинах. Казалось, что уж третья-то позиция у монегаска в кармане, когда на 40-м круге его подвел двигатель.
После схода Шарлю оставалось только наблюдать, как его напарника Карлоса Сайнса в споре за нижнюю ступень подиума догнал и красивым маневром обогнал Фернандо Алонсо из Aston Martin.
«Похоже, они быстры, – признал Шарль. – Но, думаю, я сегодня все же финишировал бы третьим. У меня был неплохой отрыв от парней позади, и я поддерживал его на достаточном уровне.
Правда, они [AMR] стартовали чуть позади нас, так что судить не берусь. Трасса в Бахрейне весьма специфична, так что надеюсь, что в следующих гонках картина будет несколько иной. Впрочем, тут недостаточно просто надеяться – надо работать и искать решения».
Возвращаясь к собственному сходу, пилот отметил: «Конечно, ничего приятного в этом нет.
Мы очень много занимались этим вопросом [надежности] минувшей зимой. Но надо работать дальше. Первая гонка – и сразу сход. В этом нет ничего хорошего.
Похоже, что в Red Bull нашли что-то, что повлияло на их темп. Я делал все возможное, но проигрывал им секунду [на круге]. Это совсем не добавляло уверенности».
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Если говорить о квалификационной скорости, – продолжил Леклер, – здесь мы довольно близки. Вчера на удалось проехать хорошие круги.
Но в гоночной конфигурации разница составила секунду. Это невероятно много. Так что нам надо многое понять, да еще и подтянуть надежность».
Шарль не смог заработать очки в гонке впервые с прошлогоднего Гран При Франции, где улетел в стену.
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