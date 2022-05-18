«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1

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Действующий чемпион мира Формулы Е Ник де Врис станет первым пилотом программы «две тренировки для новичков», которая вступила в действие с нынешнего сезона Ф1. Услугами гонщика в Барселоне воспользуется Williams.

Ник долгое время входил в молодежную программу McLaren, однако покинул ее в конце 2019 года, после чего оказался в лагере Mercedes. Прошлой осенью та пробовала обеспечить голландскому гонщику место в Williams на этот сезон, но в итоге ту вакансию отдали Джорджу Расселлу.

Однако приглашение на Гран При Испании показало, что в Ф1 по-прежнему существует интерес к де Врису.

«Я очень благодарен за возможность сесть за руль в тренировке, – сказал Ник на медиа-сессии по случаю предстоящего дебюта в Гран При. – Я смогу узнать команду, а также показать себя по ходу уик-энда.

Пока я не ставлю себе никаких серьезных целей, это всего лишь часовая сессия. У меня будет три выезда на трассу на двух разных составах шин из противоположных концов спектра (Soft и Hard – прим.ред.).

Это должно получиться интересно. Но прежде всего я рассчитываю получить опыт и очень надеюсь, что хорошо справлюсь».

Отвечая на вопрос Motorsport.com о своих ожиданиях, пилот отметил: «Честно говоря, я даже не знаю, чего ожидать. Полагаю, меня в каком-то смысле сразу бросят в пучину. Я всего дважды пилотировал машину Ф1, это было на молодежных тестах 2020 и 2021 годов с Mercedes.

После этого у меня не было практики на по-настоящему быстрых машинах, а времени прошло уже немало. Также мне потребуется какое-то время, чтобы отвыкнуть от городских трасс [Формулы Е]».

В электрогонках Ник Де Врис одержал в нынешнем сезоне уже две победы и занимает шестое место в общем рачете.