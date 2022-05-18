Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего Следующая / Феттель: В этом году гонка в Испании будет совсем другой
Формула 1 / Гран При Испании Новость

«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1

Голландский пилот сядет за руль Williams в первой тренировке Гран При Испании – и пока не вполне уверен, что из этого получится

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Действующий чемпион мира Формулы Е Ник де Врис станет первым пилотом программы «две тренировки для новичков», которая вступила в действие с нынешнего сезона Ф1. Услугами гонщика в Барселоне воспользуется Williams.

Ник долгое время входил в молодежную программу McLaren, однако покинул ее в конце 2019 года, после чего оказался в лагере Mercedes. Прошлой осенью та пробовала обеспечить голландскому гонщику место в Williams на этот сезон, но в итоге ту вакансию отдали Джорджу Расселлу. 

Однако приглашение на Гран При Испании показало, что в Ф1 по-прежнему существует интерес к де Врису. 

«Я очень благодарен за возможность сесть за руль в тренировке, – сказал Ник на медиа-сессии по случаю предстоящего дебюта в Гран При. – Я смогу узнать команду, а также показать себя по ходу уик-энда. 

Пока я не ставлю себе никаких серьезных целей, это всего лишь часовая сессия. У меня будет три выезда на трассу на двух разных составах шин из противоположных концов спектра (Soft и Hard – прим.ред.).

Это должно получиться интересно. Но прежде всего я рассчитываю получить опыт и очень надеюсь, что хорошо справлюсь». 

Отвечая на вопрос Motorsport.com о своих ожиданиях, пилот отметил: «Честно говоря, я даже не знаю, чего ожидать. Полагаю, меня в каком-то смысле сразу бросят в пучину. Я всего дважды пилотировал машину Ф1, это было на молодежных тестах 2020 и 2021 годов с Mercedes.

После этого у меня не было практики на по-настоящему быстрых машинах, а времени прошло уже немало. Также мне потребуется какое-то время, чтобы отвыкнуть от городских трасс [Формулы Е]». 

В электрогонках Ник Де Врис одержал в нынешнем сезоне уже две победы и занимает шестое место в общем рачете.

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего
Предыдущая новость

Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего
Следующая новость

Феттель: В этом году гонка в Испании будет совсем другой

Феттель: В этом году гонка в Испании будет совсем другой
Джейк Боксолл-Легг Больше от
Джейк Боксолл-Легг
Команда Abt подтвердила возвращение в Формулу Е
Формула E

Команда Abt подтвердила возвращение в Формулу Е

Зачем поливать тестовую трассу Ф1 водой? В Pirelli объяснили Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Зачем поливать тестовую трассу Ф1 водой? В Pirelli объяснили

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е Эд-Диръия I
Формула E

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е

Ник де Врис Больше от
Ник де Врис
Де Врис дебютирует в Williams. Пока на тренировке в Барселоне Гран При Испании
Формула 1

Де Врис дебютирует в Williams. Пока на тренировке в Барселоне

Де Врис узнал, что он кандидат в Williams, от журналистов
Формула 1

Де Врис узнал, что он кандидат в Williams, от журналистов

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams
Формула 1

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams

Williams Больше от
Williams
Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего
Формула 1

Босс Williams объяснил, что мешает команде сильнее всего

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами
Формула 1

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Mercedes провела съемочный день в Ле-Кастелле
Формула 1 Формула 1

Mercedes провела съемочный день в Ле-Кастелле

Баттон: Неудачи Mercedes сыграли на руку Расселлу
Формула 1 Формула 1

Баттон: Неудачи Mercedes сыграли на руку Расселлу

Формула 1 не смогла заменить Гран При России в календаре-2022
Формула 1 Формула 1

Формула 1 не смогла заменить Гран При России в календаре-2022

Технический анализ: использует ли Mercedes свой последний шанс в Испании?
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: использует ли Mercedes свой последний шанс в Испании?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.