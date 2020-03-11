«Меньше всех люблю Хэмилтона – он побеждает 800 лет». Риккардо дал интервью детям
Гонщик Renault пообщался с детьми перед Гран При Австралии и был вынужден ответить на ряд неудобных вопросов
Даниэль Риккардо признался, что меньше всех соперников симпатизирует Льюису Хэмилтону, потому что тот чаще всех выигрывает.
«Я никого из них не люблю. Думаю, самый нелюбимый у меня тот, кто все время побеждает – Льюис Хэмилтон, – ответил Риккардо на вопрос во время интервью с группой детей. – На самом деле, никаких проблем с Льюисом у меня нет. Он побеждает уже лет 800. И его я хочу победить больше всех. Я побеждал его пару раз, но этого недостаточно».
У пилота также спросили, не испытывает ли он клаустрофобию, когда надевает шлем: «Я привык к нему с детства, поэтому мне достаточно комфортно. Я даже хожу в нем в супермаркет».
Кроме того, Риккардо не смог ответить, ездит его болид на бензине или дизельном топливе: «Ну... полагаю, у нас там какое-то гоночное топливо».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Меньше всех люблю Хэмилтона – он побеждает 800 лет». Риккардо дал интервью детям
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