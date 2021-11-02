«Меньше, легче, эффективнее». Ф1 готовит новые машины на 2026 год

В 2022 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент. Публика пока не видела новые машины, но руководство чемпионата уже обдумывает изменение регламента на 2026 год.

Пока известно, что к тому времени в чемпионате должны появиться новые моторы, в которых будет устранен блок MGU-H, а общая роль гибридной части силовой установки в поставке мощности возрастет вдвое.

Однако технический директор FIA Пэт Симондс считает, что этого недостаточно.

«Более экологичными должны стать не только двигатели, но и сами машины. Единственный способ этого добиться – сделать их меньше, легче и эффективнее», – сказал Симондс Auto Motors und Sport.

Учитывая, что из-за увеличения доли гибридной составляющей силовые установки станут тяжелее, экономить вес придется в других частях машины. Симондс предлагал сократить ДВС до четырех цилиндров, однако его предложение не нашло поддержки у команд. Эту технологию сочли нерелевантной для дорожных автомобилей. Вдобавок, она могла дать преимущество потенциальным новичкам Ф1 из Porsche, который использует моторы V4 в Ле-Мане.

Поэтому экономить вес придется за счет шасси. Ожидается, что машины-2026 получат заметно более короткую колесную базу, чем нынешние болиды. Также машины смогут стать уже за счет сокращения объема топливного бака. Этого позволит добиться увеличение роли электроэнергии.

Сейчас в баке должно умещаться как минимум 110 кг топлива. Симондс хотел сократить объем до 65 кг, но это оказалось невозможно. Чтобы при таком количестве топлива энергии хватало на всю гонку, ее рекуперация должна проводиться не только на задней колесной оси, как сейчас. Однако ставить систему рекуперации на обе оси команды отказались. Соответственно, для производства электроэнергии все равно придется жечь топливо, что не даст сократить бак сразу так сильно.

Также вес и размер машины можно сократить за счет коробки передач. Вместо нынешней восьмиступенчатой коробки могут использовать трансмиссию с пятью передачами. Еще уменьшению могут подвергнуться тормоза, чьи функции частично перераспределят на мотор и активную аэродинамику.