Мэнселл продал старые болиды почти на 10 млн долларов

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Бывший пилот Формулы 1, чемпион 1992 года Найджел Мэнселл продал на аукционе Sotherby три принадлежавшие ему гоночные машины. Торги прошли в Монако в середине мая.

Главным лотом стал болид Williams 1991 года, который был подарен Менселлу по итогам сезона. Эта машина более всего знаменита тем, что именно на ней в 1991 году англичанин «подвез» Айртона Сенну до финиша в Сильверстоуне.

Менселл выиграл поул и лидировал всю гонку, а Сенна сошел на последнем круге из-за того, что у него закончилось топливо. Уверенно лидировавший Менселл «подсадил» Сенну на свой болид и довез до финиша, выиграв гонку.

Болид Williams, о котором идет речь, был подарен Менселлу без мотора Renault. В отличие от другого лота, болида Ferrari 1989 года, который также принадлежал Менселлу.

Наконец, британский пилот продал всего за 85 тысяч фунтов стерлингов свой болид серии Gran Prix Masters – эти соревнования предполагались как ветеранские для экс-пилотов Формулы, но в итоге прошел всего один этап в 2005 году.

В сумме было продано три машины на 7,81 миллионов фунтов стерлингов, что равняется почти 10 миллионов долларов.