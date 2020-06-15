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Формула 1 / Новость

Мэнселл: Пилоты Ф1 выходят из болидов как из салона красоты

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Мэнселл: Пилоты Ф1 выходят из болидов как из салона красоты
Автор:
, Главный редактор
15 июн. 2020 г., 09:52

Экс-чемпион мира считает, что сейчас работа гонщиков заметно легче, чем 40 лет назад – но уверен, что современные звезды не потерялись бы и в менее благоприятных условиях

Экс-чемпион Формулы 1 Найджел Мэнселл в интервью британской газете Daily Mail сравнил разные эпохи в истории чемпионата мира – и отметил, насколько комфортно и уверенно чувствуют себя в болидах современные гонщики.

«Они даже толком не вспотевают в машине, – в частности сказал британский спортсмен. – В конце гонки они выходят из машин как огурчики – словно не в гонке участвовали, а в салоне красоты были.

Сейчас пилот может совершить чудовищную ошибку и даже не испугаться толком. А в мои годы талантливые гонщики в сравнительно безобидных ситуациях ломали руку или ногу, после чего порой уже не могли вернуться на трассу».

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Среди эпизодов карьеры Мэнселла, в частности, был Гран При Далласа 1984 года, проходивший при 40-градусной жаре. Когда на выходе из последнего поворота у британца закончилось топливо, он попытался дотолкать свой Lotus до финиша – но упал в обморок за несколько метров до финишной черты. Впрочем, в интервью Мэнселл отметил, что в его время гонки уже были сравнительно безопасными.

«Я бы назвал величайшим пилотом Фанхио – и думаю, тот же Льюис согласится со мной. Пилоты тех времен были настоящими героями: они ездили без ремней безопасности, без полноценных шлемов – порой даже без очков и перчаток. Бензобак находился у них между ног – и в случае серьезной аварии шансы выжить и погибнуть были примерно одинаковыми».

При этом экс-чемпион мира не считает, что современные лидеры Формулы 1 в чем-то уступают звездам 80-х годов.

«Конечно, сравнивать разные эпохи сложно. Но я уверен, что Льюис отлично проявил бы себя и в тех условиях. А сейчас он просто прекрасен. Конечно, есть много умников, которые найдут поводы для критики. Но Льюису достаточно трезво смотреть на вещи, самостоятельно принимать решения и наслаждаться жизнью».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Найджел Мэнселл
Автор Кирилл Качнов

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