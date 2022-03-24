Менеджер Чжоу: Гуаньюй попал в Ф1 не благодаря деньгам

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Гуаньюй Чжоу – единственный новичок в нынешнем сезоне Формулы 1, и некоторые считают, что китаец попал в чемпионат только из-за хорошей и привлекательной спонсорской поддержки.

Несмотря на наличие таких мнений в гоночном сообществе, бывший спортивный директор команды Marussia, а ныне менеджер самого Чжоу считает, что спортсмен заслуженно попал в чемпионат.

«За каждым гонщиком стоит определенная структура, – рассказал Грэм Лоудон в интервью изданию inews. – Пилоты состоят в гоночных академиях, у них есть коммерческие соглашения, советники и так далее. Роль советников – помочь найти правильный путь.

Как мы все знаем, содержание гоночных команд стоит денег, которые должны откуда-то поступать. У каждого гонщика есть целый набор механизмов поддержки, определяющие его возможности и ограничения. Если вы являетесь слушателем определенной академии, какая-то ассоциация может дать вам возможность, но может и ограничить. Здесь нет никакой магии. Механикам и инженерам нужно платить, компоненты нужно производить. Это огромное упрощение – считать, что все зависит от спонсоров гонщика. Так не работает.

Оскар Пиастри не претендовал на место в Alfa Romeo. Гуаньюй и Оскар – друзья, они поддерживают друг друга, но число мест ограничено. Я уверен, что люди Оскара делают все, чтобы он поскорее получил место.

Если Чжоу будет хорошо выступать, Формула 1 будет очень популярна в Китае. Но ни у кого не должно быть сомнений – он оказался в Формуле 1 по двум причинам – поскольку он быстр и потому, что много работает. Вы не покинете свой дом в 12 лет и не отправитесь жить в чужую страну, если не полны решимости и преданности своему делу. Чжоу отвечает этим требованиям. Коммерческая структура вокруг него вторична по отношению ко всему этому».