О том, что продление контракта немецким пилотом и итальянской командой не станет простой формальностью, на протяжении последних нескольких месяцев было очевидно для большинства болельщиков. Однако сейчас по-настоящему интересных новостей не так много – и поэтому официальное заявление Ferrari вызвало большой интерес.

Официальный твитер-аккаунт команды Racing Point: «Захожу в твитер... Вижу новости от Ferrari... Отменяю все планы на день... Беру попкорн».

«Когда я услышал новости о Феттеле».

Многие поспешили подвести неутешительные итоги сотрудничества многократного чемпиона мира с самой знаменитой командой Ф1.

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«Короче, еще один экс-чемпион уход из Ferrari без титула, хотя в него ввалили кучу денег. В отсутствии стабильности их не обвинишь...»

Одним из первых в твитере отреагировал на новость Шарль Леклер.

«Было огромной честью быть твоим напарником. На трассе были непростые моменты. Но были и прекрасные. Если что и не получалось так, как мы оба хотели, в любом случае мы уважали друг друга, даже если люди со стороны этого не замечали. Никогда я узнавал от одного человека так много, как это тебя в роли напарника. Спасибо за все, Себ».

Тем временем болельщики обнаружили очень подходящие композиции в плейлисте Леклера на сервисе Spotify.

«Кто-то не в порядке» (скрин плейлиста с песнями «Как ты мог уйти от нас?», «Это в последний раз» и «Прощай, моя любовь»)

Само собой, сразу же началось обсуждение вопроса о том, кто станет новым пилотом итальянской команды.

«Так кто заменит Феттеля в Ferrari? Голосуем»

Чтобы ответить на вопрос, были выбраны нестандартные методы.

«Кто придет в Ferrari в 2021 году? Узнай, нажав на паузу».

А у кого-то уже готовы ответы.

«Пока все в пользу Дэна».

«Новый состав McLaren смотрится отлично!»

Экс-пилот Формулы 1 и эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандок воспользовался случаем, чтобы оживить весьма любопытную, но вряд ли реальную историю.

«Уход Себа из Ferrari укрепляет позиции Льюиса в переговорах с Mercedes... или в переговорах с Ferrari?!»