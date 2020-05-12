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Формула 1 / Реакция

Попкорн, хаски и Алонсо. Интернет об уходе Феттеля из Ferrari

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Попкорн, хаски и Алонсо. Интернет об уходе Феттеля из Ferrari
12 мая 2020 г., 12:53

За объявлением о разрыве пилота с командой в твитере появились нестандартные способы поиска пилотов для Ferrari и лирические песни из плейлиста Шарля Леклера

О том, что продление контракта немецким пилотом и итальянской командой не станет простой формальностью, на протяжении последних нескольких месяцев было очевидно для большинства болельщиков. Однако сейчас по-настоящему интересных новостей не так много – и поэтому официальное заявление Ferrari вызвало большой интерес.

Официальный твитер-аккаунт команды Racing Point: «Захожу в твитер... Вижу новости от Ferrari... Отменяю все планы на день... Беру попкорн». 

 

«Когда я услышал новости о Феттеле». 

 

Многие поспешили подвести неутешительные итоги сотрудничества многократного чемпиона мира с самой знаменитой командой Ф1.

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«Короче, еще один экс-чемпион уход из Ferrari без титула, хотя в него ввалили кучу денег. В отсутствии стабильности их не обвинишь...» 

 

Одним из первых в твитере отреагировал на новость Шарль Леклер.

«Было огромной честью быть твоим напарником. На трассе были непростые моменты. Но были и прекрасные. Если что и не получалось так, как мы оба хотели, в любом случае мы уважали друг друга, даже если люди со стороны этого не замечали. Никогда я узнавал от одного человека так много, как это тебя в роли напарника. Спасибо за все, Себ». 

 

Тем временем болельщики обнаружили очень подходящие композиции в плейлисте Леклера на сервисе Spotify.

«Кто-то не в порядке» (скрин плейлиста с песнями «Как ты мог уйти от нас?», «Это в последний раз» и «Прощай, моя любовь»)

 

Само собой, сразу же началось обсуждение вопроса о том, кто станет новым пилотом итальянской команды.

«Так кто заменит Феттеля в Ferrari? Голосуем» 

 

Чтобы ответить на вопрос, были выбраны нестандартные методы.

«Кто придет в Ferrari в 2021 году? Узнай, нажав на паузу».

 

А у кого-то уже готовы ответы.

«Пока все в пользу Дэна».

 

«Новый состав McLaren смотрится отлично!»

 

Экс-пилот Формулы 1 и эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандок воспользовался случаем, чтобы оживить весьма любопытную, но вряд ли реальную историю.

«Уход Себа из Ferrari укрепляет позиции Льюиса в переговорах с Mercedes... или в переговорах с Ferrari?!»

 

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