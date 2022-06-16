Мельбурн продлил контракт с Формулой 1 до 2035 года
Впервые в Австралии пройдут гонки Формулы 2 и Формулы 3
Организаторы этапа Формулы 1 в австралийском Мельбурне и руководство чемпионата заключили новый контракт на проведение гонок до 2035 года. Таким образом, Гран При Австралии сохранит место своего проведения.
Ранее на перенос гонки к себе претендовали власти города Сидней. Нынешний контракт с Мельбурном истекал только в 2025 году, таким образом досрочное заключение нового соглашения гарантирует местным организаторам стабильность на будущее.
Кроме того, в Австралии впервые будут проходить гонки поддержки молодежных серий Формулы 2 и Формулы 3. Это неожиданное решение. Прежде молодежные серии не привозили в Австралию из-за высоких транспортных расходов. Кроме того, в Австралии множество собственных популярных чемпионатов, которые вполне справлялись с ролью гонок поддержки Формулы 1.
Также крайне маловероятно, что в будущем сезон Формулы 1 будет открываться в Мельбурне. Скорее, как и в этом году этап окажется в начале календаря, но не на первой строчке.
Гонка Формулы 1 на мельбурнской трассе «Альберт Парк» впервые прошла в 1996 году. Новый контракт предусматривает, что автодром нужно будет модернизировать.
Mercedes пообещала избавить Хэмилтона от страданий
У Хэма внезапно похолодело сиденье. В Mercedes нашли тому причину