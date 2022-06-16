Мельбурн продлил контракт с Формулой 1 до 2035 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Организаторы этапа Формулы 1 в австралийском Мельбурне и руководство чемпионата заключили новый контракт на проведение гонок до 2035 года. Таким образом, Гран При Австралии сохранит место своего проведения.

Ранее на перенос гонки к себе претендовали власти города Сидней. Нынешний контракт с Мельбурном истекал только в 2025 году, таким образом досрочное заключение нового соглашения гарантирует местным организаторам стабильность на будущее.

Кроме того, в Австралии впервые будут проходить гонки поддержки молодежных серий Формулы 2 и Формулы 3. Это неожиданное решение. Прежде молодежные серии не привозили в Австралию из-за высоких транспортных расходов. Кроме того, в Австралии множество собственных популярных чемпионатов, которые вполне справлялись с ролью гонок поддержки Формулы 1.

Также крайне маловероятно, что в будущем сезон Формулы 1 будет открываться в Мельбурне. Скорее, как и в этом году этап окажется в начале календаря, но не на первой строчке.

Гонка Формулы 1 на мельбурнской трассе «Альберт Парк» впервые прошла в 1996 году. Новый контракт предусматривает, что автодром нужно будет модернизировать.