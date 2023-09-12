Мексиканские болельщики потребовали наказать Марко после слов о Пересе
Хоть гоночный консультант и извинился за свои слова в адрес Серхио Переса, но история оказалась слишком громкой и продолжает раскручиваться
Будучи гостем гоночной программы на принадлежащем Red Bull телеканале Servus TV после Гран При Италии, Хельмут Марко не слишком тщательно выбирал слова, говоря о нестабильных выступлениях Серхио Переса в нынешнем сезоне.
«Он южноамериканец, а потому не настолько сконцентрирован, как Макс [Ферстаппен] или Себастьян [Феттель]», – сказал австриец, чем вызвал серьезное недовольство среди многочисленных болельщиков пилота.
Каналу даже пришлось опубликовать официальные извинения Марко, однако они устроили не всех. Консультант вообще славится в паддоке резкостью суждений, а Пересу в нынешнем сезоне доставалось от него особенно часто – хотя тот выиграл пару Гран При и уверенно занимает второе место в чемпионате пилотов.
В итоге мексиканские болельщики создали петицию в адрес руководства Формулы 1 и концерна Red Bull с требованием принять к Марко какие-то меры. В документе его высказывания названы недопустимыми, а извинения – формальными.
«Мы требуем действий от Формулы 1 и Red Bull после того, как Хельмут Марко продолжил свои расистские высказывания в адрес Чеко Переса. В Ф1 есть расисты, но главная проблема в том, что боссы самой важной гоночной серии мира позволяют им высказываться и популяризировать себя в рамках организации.
Стереотипы в отношении не просто отдельного человека, а целого континента указывают на явное отсутствие [у Марко] этики, знания и понимания ситуации».
В комментариях люди обратили внимание, что FIA, которая в последнее время активно продвигает вопросы равноправия, тоже никак не отреагировала на слова австрийца.
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