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Мекис поблагодарил Ferrari за раннее увольнение

Как объяснил будущий глава AlphdTauri, ему очень помог период вынужденного отпуска, который позволил лучше подготовиться к предстоящей работе

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Лоран Мекис, гоночный директор Scuderia Ferrari

Лоран Мекис возглавит команду из Фаэнцы с 1 января, сменив на этом посту старейшего босса в паддоке, Францу Тоста. Австриец бессменно руководил Toro Rosso / AlphaTauri с 2006 года, когда «младший» коллектив Red Bull занял в пелотоне место бывшей Minardi. 

И хотя о назначении Мекиса объявили еще в середине весны, он еще несколько месяцев после этого продолжал работать в Ferrari спортивным директором. К июню Скудерия отстранила его от технических вопросов, и только в конце июля Лоран окончательно покинул Маранелло, чтобы начать период вынужденного отпуска. 

Как сам Мекис рассказал на церемонии Autosport Awards в Лондоне, он благодарен бывшей команде за досрочное увольнение, поскольку это позволило лучше подготовиться к предстоящей работе на новом месте.  

«Когда я узнал, что придется потратить несколько месяцев на ожидание, то очень расстроился, – признался Лоран, который в свое время работал в Minardi и Toro Rosso инженером. –  Ты всегда хочешь переключаться с одной работы на другую, чтобы сразу вносить свой вклад. 

Но дело в том, что по ходу сезона сделать это было бы непросто из-за напряжения и необходимости каждодневно принимать важные решения. 

Так что в действительности мне повезло, что появилась возможность сделать шаг назад, оценить общую картину и подумать, как лучше все устроить. 

Теперь меня ждут встреча с замечательными людьми. На самом деле, именно в этом суть нашего спорта. Все зависит от взаимоотношений. И потому мне очень хочется приступить к делам». 

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Франц Тост, который попрощался с Формулой 1 после 18 лет работы, выразил уверенность, что команда в надежных руках. 

«Во-первых, Петер [Байер, генеральный директор] активно участвует в работе с июня, – объяснил австриец на своем прощальном Гран При в Абу-Даби. – Мы тесно взаимодействовали, и теперь он куда лучше понимает все происходящее. Он знает Ф1 и располагает серьезным опытом. 

Лоран тоже не новичок в команде. Он знаком с ней по прежнему периоду работы у нас. И если вы спросите меня, это два самых подходящих человека для руководства. 

Я рассчитываю, что они выведут команду на новый уровень, так как знают свое дело и хорошо справятся со своими задачами».

AlphaTauri сменит имя в сезоне 2024 года, но сохранит техническое партнерство с Red Bull. 

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