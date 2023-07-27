Мекис окончательно ушел из Ferrari
В преддверии Гран При Бельгии Скудерия сообщила, что ее гоночный директор оставил свой пост – с нового сезона он возглавит AlphaTauri
Еще весной прозвучало объявление, что Лоран Мекис, который был правой рукой главы Ferrari Фредерика Вассера, покинет Маранелло и с 2024 года станет новым руководителем в «младшей» команде Red Bull.
После этого несколько месяцев француз продолжал работать на прежнем месте, хотя его и отстранили от всех вопросов, связанных с планированием на будущее. При этом за кулисами шла игра, увязывающая переход Мекиса с началом работы нескольких бывших инженеров Red Bull на Скудерию.
Но накануне Гран При Бельгии Ferrari выпустила официальное сообщение об уходе Мекиса и назначении на пост спортивного директора Диего Иоверно.
«Время Лорана Мекиса в Ferrari подойдет к концу в вместе с этой неделей, – гласит текст. – Гоночный директор не приедет в Бельгию, он уходит после четырех с половиной лет, в течение которых команда одержала семь побед.
Весь коллектив благодарит его за значительный вклад в работу за этот период».
По информации Motorsport.com, Ferrari и Red Bull договорились, что француз теперь будет пребывать в вынужденном отпуске и сможет приступить к работе на новом месте с 1 января.
Диего Иоверно, новый спортивный директор Ferrari
Фото: Sutton Images
Новый спортивный директор Иоверно проработал в Маранелло 23 последних года.
«С Гран При Бельгии обязанности Лорана на командном мостике будет выполнять Диего Иоверно, который займет пост спортивного директора, – сказано в сообщении. – Он будет отвечать за спортивные вопросы, и также за коммуникацию с FIA».
Мекис сменит на посту главы AlphaTauri Франца Тоста, который возглавлял команду с момента ее создания на базе Minardi в 2006 году. Ранее стало известно, что в роли генерального директора ему будет помогать в Фаэнце перешедший из FIA Перет Байер.
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