Механик предсказал переворот в борьбе Mercedes и Red Bull и

После двух этапов в Шпильберге Red Bull утвердилась в качестве лидера Формулы 1, оторвавшись от Mercedes на 44 очка. Однако бывший механик McLaren Марк Пристли полагает, что Mercedes может перевернуть ситуацию уже на Гран При Великобритании, за счет обновления машины.

«Кажется, обновление может оказаться достаточно большим, – сказал Пристли на своем YouTube-канале. – Не знаю, привезет ли Red Bull апгрейды в Сильверстоун, но у них и так быстрейшая машина.

В Mercedes теперь знают, в чем их слабости. Знают, на чем надо сосредоточиться. И если найдут пару трюков, которые исправят проблемы, то могут перевернуть игру.

Но, конечно, времени на оценку работы обновлений у них меньше. Когда привозишь большое обновление, нужно больше времени на трассе. Надо посмотреть, как работают новые части. Так что им будет сложно, но эти апгрейды могут оставить их в борьбе за титул. А если они не сработают, то Red Bull победит в этом сезоне».