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Формула 1 / Новость

Механик Норриса: Мы приклеивали его к сиденью липучкой

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Механик Норриса: Мы приклеивали его к сиденью липучкой

На показе новой машины McLaren нашлось время и для воспоминаний о достаточно далеких временах

Презентация нового болида McLaren, состоявшаяся вечером в понедельник, помимо демонстрации автомобиля MCL35M и традиционных речей с обещаниями выложиться на максимум и провести сезон ударно включала в себя и несколько забавных моментов.

В частности, по ходу мероприятия Даниэль Риккардо и Ландо Норрис смогли пообщаться по видеосвязи с болельщиками, среди которых были и их хорошие знакомые. В случае с австралийцем это были родственники пилота – родители и маленький племянник, а в случае с британцем – механик по имени Мартин, в 2014 году работавший с машиной Норриса в чемпионате Ginetta Junor.

«У тебя появились какие-то новые способы сделать так, чтобы не вываливаться из сиденья?» – спросил механик у гонщика. И пояснил, с чем связан такой вопрос: «Была история на одной из первых гонок, где я работал с машиной Ландо. Он выехал на первую тренировку, вернулся в боксы через пару кругов и сообщил, что не может удержаться в кресле, рискует просто выпасть из машины в повороте. И мы в итоге попробовали зафиксировать его в кресле с помощью большого количества липучки».

«Я был худой и невысокий, маловат для сиденья – и да, пришлось мне на спине сделать целую ленту из липучки. Сработало ли это решение? Да не особо, если честно. Но раз я в итоге добрался до чемпионата мира, думаю, и другие пилоты могут попробовать, если возникнет аналогичная проблема».

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