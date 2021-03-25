Мик Шумахер еще не провел ни одной гонки в Формуле 1, но уже не первый год знаком всем ее поклонникам. Понятно, что сын самого успешного (до недавнего времени) пилота в истории не мог не привлечь к себе всеобщее внимание.

В приходе Мика в Ф1 очень много символизма. Сын пришел в чемпионат ровно через 30 лет после отца. Он тоже дебютирует в самой молодой команде серии. (правда, Jordan в 1991 была дебютантом, а у Haas уже есть определенный опыт).

Сотрудничество Шуми-младшего с Ferrari казалось очевидным с тех пор, как Мик сел за руль первого карта. И, конечно, Скудерия не упустила такую возможность для пиара. Наконец, даже в хронометраже Мика подписывают так же, как отца – MSC (хотя в свое время это было сделано, только когда одним из соперников Михаэля стал его младший брат Ральф и понадобилось как-то отличать двух Шумахеров). Даже постоянный спонсор семикратного чемпиона, финансово-страховая корпорация DVAG, вернулся в Ф1 вместе с новым Шумахером. В общем, символов тут больше, чем изгибов и волн на новом днище Mercedes.

Но за руль Haas 28 марта сядет все-таки, не символический багаж, а живой 22-летний (день рождения Мик отпраздновал 22 марта) пилот. И чего мы будем от него ждать?

Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Последовательное развитие

Новейшая история Ф1 знает достаточно прыжков через категории. Макс Ферстаппен, Лэнс Стролл, Даниил Квят – никто из этих гонщиков не проходил полный цикл младших серий для подъема на вершину автоспорта. А вот Мик в этом плане оказался крайне последователен.

Перейдя в формульные гонки в 2015 году, Шумахер сначала два года катался в итальянской и немецкой Ф4, затем еще по два сезона провел в Ф3 и Ф2. Казалось бы, фамилия могла обеспечить Мику прыжки не хуже, чем у того же Стролла. Но менеджеры (карьерой Шуми-младшего рулит Сабина Кем, работавшая с Михаэлем) никуда не спешили, давая молодому гонщику освоиться в каждой серии перед следующим шагом.

Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Долго запрягает

Вполне возможно, что у неспешного карьерного развития Шумахера была объективная причина – медленный вкат в каждой новой серии. В первый год в Ф4 он стал 10-м, дебютные сезоны в Ф3 и Ф2 завершил 12-м. На три премьерных сезона у Мика пришлось всего две победы и четыре подиума. Напомним, что еще один новичок, Юки Цунода, в дебютном сезоне в Формуле 2 стал 3-м. А, к примеру, Шарль Леклер и Джордж Расселл с первой попытки выиграли чемпионат.

Шумахер-младший явно не «акселерат» типа Ферстаппена. Среди всей нынешней молодежи Ф1 такой же последовательный, тщательный и долгий подготовительный путь, как у Мика, прошел, пожалуй, только его напарник Никита Мазепин. С одной разницей – Шумахер в итоге добивался в этих сериях успеха, а Мазепин – нет.

Мик Шумахер, Prema Racing Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

Собиратель титулов

Единственной серией, где Шумахер-младший пока не смог стать чемпионом, была Формула 4. На второй год Мик выступал сразу в немецкой и итальянской сериях и в обеих стал вице-чемпионом. И там, и там он одержал по пять побед и в сумме взял 22 подиума в 42-х гонках. От титулов же его отделили новозеландец Джоуи Моузон и аргентинец Маркос Зиберт. Наверняка это первый раз, когда вы видите их имена.

В Формуле 3 Мик, по сути, раскатывался полтора года. Дебютный сезон принес ему всего один подиум, да и на второй год победа пришла лишь в 15-й гонке. Зато потом он выиграл 8 гонок из 16 и еще трижды стал вторым. Надо, правда, отметить, что в соперника Шуми в тот год не было никого из нынешних пилотов Ф1. Зато были Роберт Шварцман и Дэн Тиктум.

Победитель гонки Мик Шумахер, Prema Racing. на подиуме Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В Ф2 Мик ехал до побед 16 этапов, а всего за два года выиграл лишь три гонки. Однако прошлогодний титул взял вполне заслуженно: немец оказался самым стабильным среди всех лидеров – и допустил меньше всех ошибок. Это выгодно отличило его и от Шварцмана, и от Цуноды, и от главного преследователя – Каллума Илотта.

Мистер стабильность

Шуми-младший далеко не самый яркий пилот. С 2015 года во всех младших сериях в сумме он выиграл 26 гонок из 192-х проведенных. 11 из этих побед пришлось на Ф4, еще четыре были одержаны в MRF Challenge. Но вот по стабильности с немцем мало кто сравнится.

В 2020 году Мик всего трижды финишировал вне очков. Причем один раз это было в дебютной гонке сезона, а еще раз – в последней. Вместе с этими неудачами среднее место Шуми на финише – пятое, без них – четвертое. Напомню, речь о Формуле 2, где нестабильность результатов даже у лидеров была чуть ли не главной особенностью прошлого сезона.

Подиум: Никита Мазепин, Hitech Grand Prix, второе место, Юки Цунода, Carlin, победитель гонки, Мик Шумахер, Prema Racing, третье место Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Например, Юки Цунода в прошлом году оставался без очков восемь раз (и это без учета сходов). Потому и проиграл Шумахеру, имея три победы против двух.

В чемпионский сезон в Ф3 Мик завершил в топ-5 63 % гонок. Если не считать сходы, то вообще 70 %. Кстати, стабильности как раз сильно не хватало старому составу Haas. Как не раз подчеркивал Гюнтер Штайнер, в хороший день Ромен Грожан ехал на уровне топов. Но хорошие дни у француза случались все реже. Сейчас сложно сказать, будет ли Haas-2021 вообще способна набирать очки. Но кажется, что именно Шумахер сможет стабильно реализовывать потенциал болида. Если не помешают квалификации.

Слабость на одном круге

Мы уже говорили про 26 побед Мика в 192-х гонках, но в квалификациях статистика впечатляет еще меньше. За все время выступлений Шуми завоевал 17 поулов, причем последний из них – в Формуле 3 в 2018 году. Да, за два сезона в Ф2 новичок Haas не выиграл ни одной квалификации.

Не блеснул Шумахер скоростью на одном круге и за три дня тестов. В сводной таблице он оказался 19-м, опередив лишь все три дня промучавшегося с машиной Себастьяна Феттеля да запасного Williams Роя Ниссани.

От Никиты Мазепина немца отделило полсекунды. Стоит, правда, отметить, что в главный день работы на мягких шинах, воскресенье (когда еще и погода была более подходящей, чем в предыдущие два дня), Шуми досталось неблагоприятное с точки зрения погоды утро, а Никита сел за руль вечером. В Alfa Romeo и Alpine такая же ситуация породила секундные разрывы между напарниками. Правда, проиграть Райкконену или Алонсо, пожалуй, приятнее, чем новичку Мазепину.

Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Пилот будущего

Haas-2021 – увы, не боец за какие бы то ни было результаты. Команда не стала использовать даже те жетоны, которые позволяют дорабатывать машину в условиях общей заморозки конструкции. По ходу сезона американцы тоже не собираются совершенствовать болид. Все ресурсы будут брошены на создание машины 2022 года по радикально новому техрегламенту.

Высока вероятность, что в 2021 году Haas будет слабейшей командой Ф1, но для Мика Шумахера это не такая уж плохая новость. Склонный долго запрягать немец наверняка и так не был бы сильно успешен. Но теперь все неудачи можно будет списать на машину. А к 2022-у, когда команда рассчитывать на качественный скачок, Мик уже прикатается в Ф1 и должен будет привычно прибавить.

Так что, карьера Шуми-младшего с вероятностью в 99 % начнется хуже, чем у его отца. А вот как она продолжится – это пока вопрос.