Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

На Гран При Турции Формуле 1 придется заменить экипаж медицинской машины. Ее водитель Алан ван дер Мерве и доктор Йен Робертс перед этапом заболели коронавирусом и отправились на самоизоляцию.

В Турции экипаж медицинской машины составит водитель сейфти-кара Формулы Е Бруно Корейя и медицинский делегат Бруно Франческини.

В случае, если ван дер Мерве и Робертс быстро поправятся, они смогут вернуться к работе уже на Гран При США 24 октября.