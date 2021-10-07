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Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом
Автор: Джонатан Нобл , редактор Ф1 (Global)
Доктору потребовалась замена
На Гран При Турции Формуле 1 придется заменить экипаж медицинской машины. Ее водитель Алан ван дер Мерве и доктор Йен Робертс перед этапом заболели коронавирусом и отправились на самоизоляцию.
В Турции экипаж медицинской машины составит водитель сейфти-кара Формулы Е Бруно Корейя и медицинский делегат Бруно Франческини.
В случае, если ван дер Мерве и Робертс быстро поправятся, они смогут вернуться к работе уже на Гран При США 24 октября.
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