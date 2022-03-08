Медицинские автомобили Mercedes в Ф1 стали теснее

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Компания Mercedes, которая наряду с Aston Martin предоставляет пейс-кары и медицинские автомобили для Формулы 1, обновила их модельный ряд накануне старта сезона 2022 года.

В случае с пейс-каром, это обновленная версия двухдверного купе Mercedes-AMG GT в новой версии Black Series. По сути это дорожный вариант машины, которая в гоночной версии участвует в соревнованиях классов GT3 и GT4. Прежде в Ф1 использовалась машина той же модели, но в более старой версии Mercedes GT R.

А вот медицинский автомобиль изменился полностью. В прошлом сезоне Mercedes предоставлял универсал C-класса в «заряженной» версии C63 AMG. Теперь же это будет все та же модель GT, но в удлиненной четырехдверной «заряженной» версии 63 S 4MATIC+.

В сравнении с универсалом С63, новинка быстрее, но вместе с тем и теснее. Впрочем, главной целью медицинского автомобиля в Формуле 1 является быстрая доставка врачей для места происшествия.

В качестве машины для эвакуации пострадавшего в аварии такой автомобиль используется только в случае, если травмы не значительны. В противном случае вызывается полноценный медицинский микроавтобус или даже вертолет.