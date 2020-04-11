Медитация и дрожащая нога. Росберг вспомнил последний Гран При в карьере
Чемпион 2016 года рассказал о своем волнении в Абу-Даби и методах борьбы с излишними переживаниями
Нико Росберг завершил карьеру в Формуле 1 в декабре 2016 года, всего через неделю после того, как стал чемпионом мира. Перед последней гонкой сезона в Абу-Даби он имел запас в 12 очков перед своим напарником по Mercedes Льюисом Хэмилтоном. Однако до этого ему уже доводилось проигрывать борьбу за титул на финальном Гран При сезона. Теперь немец признался, что сильно переживал в гонке на «Яс Марина».
В начале гонки Росберг застрял позади Макса Ферстаппена, в то время как Хэмилтон отрывался в качестве лидера гонки. Команда просила Нико не рисковать, но он оказался под угрозой атаки сзади и пошел на обгон. По признанию Росберга, он переволновался во время обгона Red Bull, но смог избежать ошибок. В этом ему отчасти помогли медитация перед гонкой.
«Во время гонки медитировать не получится, но в тот день я медитировал целый час с утра, – рассказал Росберг в интервью Der Standard. – Я постоянно запрещал себе думать о том, как боюсь поражения, сохранял концентрацию. И я не допустил ошибки в решающий момент.
Но в самой гонке я был накачан адреналином. Когда я обгонял Ферстаппена, у меня нога дрожала на педали газа. Я никогда с таким не сталкивался».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Нико Росберг В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Медитация и дрожащая нога. Росберг вспомнил последний Гран При в карьере
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