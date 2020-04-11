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Медитация и дрожащая нога. Росберг вспомнил последний Гран При в карьере

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Медитация и дрожащая нога. Росберг вспомнил последний Гран При в карьере
Автор:
, редактор
11 апр. 2020 г., 11:38

Чемпион 2016 года рассказал о своем волнении в Абу-Даби и методах борьбы с излишними переживаниями

Нико Росберг завершил карьеру в Формуле 1 в декабре 2016 года, всего через неделю после того, как стал чемпионом мира. Перед последней гонкой сезона в Абу-Даби он имел запас в 12 очков перед своим напарником по Mercedes Льюисом Хэмилтоном. Однако до этого ему уже доводилось проигрывать борьбу за титул на финальном Гран При сезона. Теперь немец признался, что сильно переживал в гонке на «Яс Марина».

В начале гонки Росберг застрял позади Макса Ферстаппена, в то время как Хэмилтон отрывался в качестве лидера гонки. Команда просила Нико не рисковать, но он оказался под угрозой атаки сзади и пошел на обгон. По признанию Росберга, он переволновался во время обгона Red Bull, но смог избежать ошибок. В этом ему отчасти помогли медитация перед гонкой.

«Во время гонки медитировать не получится, но в тот день я медитировал целый час с утра, – рассказал Росберг в интервью Der Standard. – Я постоянно запрещал себе думать о том, как боюсь поражения, сохранял концентрацию. И я не допустил ошибки в решающий момент.

Но в самой гонке я был накачан адреналином. Когда я обгонял Ферстаппена, у меня нога дрожала на педали газа. Я никогда с таким не сталкивался».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Пилоты Нико Росберг В Магазин
Автор Иван Матушкин

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