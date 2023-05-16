Медиа узнали про интерес Alpine к Сайнсу

Карлос Сайнс останется в команде из Маранелло до конца будущего сезона. Однако результаты испанца, которому после смены регламента никак не удается угнаться за своим напарником Шарлем Леклером, заставили паддок говорить о высоких шансах его расставания со Скудерией после этого.

Испанец выиграл год назад в Сильверстоуне, но это едва ли случилось бы без тактической ошибки Ferrari с Леклером. По итогам сезона-2022 Сайнс отстал от партнера по команде на 62 очка, а в нынешнем чемпионате всего раз смог опередить монегаска в квалификации (не считая Майами, где тот разбил машину).

Потому сценарий с увольнением Сайнса выглядит вполне реалистичным – настолько, что в СМИ уже начались предположения, где гонщик может продолжить карьеру.

Испанская газета El Nacional написала, что Карлоса хотят видеть в Alpine, где после появления Пьера Гасли очень сильно упали акции Эстебана Окона.

«Стороны уже начали предварительные переговоры, – El Nacional. – Представители Сайнса озвучили свои запросы, однако команда сочла их неприемлемыми».

Никаких дополнительных подробностей в публикации не содержится.

Прежде Карлос уже выступал за коллектив из Энстоуна – он перешел туда из Toro Rosso по ходу сезона-2017 в рамках сделки по обмену моторами и выступал на черно-желтой машине до конца 2018 года, после чего отправился в McLaren.

Лучшим результатом Сайнса за полтора год а в Renault стал один финиш на пятом месте Фото: Стивен Ти / Motorsport Images