Медиа узнали про интерес Alpine к Сайнсу
Контракт Карлоса с Ferrari уже скоро заканчивается – и, как поговаривают, не будет продлен. Между тем, испанцу уже нашли новое место работы
Карлос Сайнс останется в команде из Маранелло до конца будущего сезона. Однако результаты испанца, которому после смены регламента никак не удается угнаться за своим напарником Шарлем Леклером, заставили паддок говорить о высоких шансах его расставания со Скудерией после этого.
Испанец выиграл год назад в Сильверстоуне, но это едва ли случилось бы без тактической ошибки Ferrari с Леклером. По итогам сезона-2022 Сайнс отстал от партнера по команде на 62 очка, а в нынешнем чемпионате всего раз смог опередить монегаска в квалификации (не считая Майами, где тот разбил машину).
Потому сценарий с увольнением Сайнса выглядит вполне реалистичным – настолько, что в СМИ уже начались предположения, где гонщик может продолжить карьеру.
Испанская газета El Nacional написала, что Карлоса хотят видеть в Alpine, где после появления Пьера Гасли очень сильно упали акции Эстебана Окона.
«Стороны уже начали предварительные переговоры, – El Nacional. – Представители Сайнса озвучили свои запросы, однако команда сочла их неприемлемыми».
Никаких дополнительных подробностей в публикации не содержится.
Прежде Карлос уже выступал за коллектив из Энстоуна – он перешел туда из Toro Rosso по ходу сезона-2017 в рамках сделки по обмену моторами и выступал на черно-желтой машине до конца 2018 года, после чего отправился в McLaren.
Лучшим результатом Сайнса за полтора год а в Renault стал один финиш на пятом месте
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
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