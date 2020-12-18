«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull

Сегодня было объявлено о переходе Серхио Переса в Red Bull в 2021 году. Мексиканский пилот назвал это воплощением мечты и пообещал полностью выложиться в грядущем сезоне.

«Я невероятно благодарен Red Bull за возможность выступать за них в 2021 году, – цитирует Переса пресс-служба команды. – С самого прихода в Ф1 я надеялся на шанс выступить за команду, претендующую на чемпионство. Я буду горд выйти на решетку в цветах Red Bull рядом с Максом.

Можете быть уверены, я изо всех сил сосредоточусь на следующем сезоне. У команды такой же менталитет победителей, как и у меня. И я знаю, что я здесь для того, чтобы помочь ей побороться за очередной титул».