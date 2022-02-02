McLaren привезет обновления уже на первый этап в Бахрейн

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С 2022 года в Ф1 вступят в силу новые технические требования, благодаря которым, как ожидается, пилотам будет гораздо проще ехать на хвосте у соперника и атаковать. По идее, изменения также могут поменять расклад сил в пелотоне и должны привести к высоким темпам доработки машин в начале сезона.

В McLaren планирует привезти первые обновления после тестов уже на первый этап, который состоится с 18 по 20 марта в Бахрейне. Более того, в нынешнем году команда изменит поход к производству деталей: теперь McLaren снизит количество создаваемых запасных частей, вместо этого в условиях ограниченного бюджета сосредоточившись на большем числе обновлений уже имеющихся элементов.

«Мы постараемся как можно позже приехать в Бахрейн и создать минимум запасных деталей, чтобы точно успеть произвести обновления к старту гонки, – объяснил директор команды по производству Пирс Тинн. – Необходимо обеспечить, чтобы всегда были свободные производственные мощности, дабы коллектив мог оперативно среагировать на необходимость быстро что-то cкорректировать в аэродинамике автомобиля. Это будет ключом к успеху в этом году».

С 2021-го в Ф1 работает лимит бюджетов, и в грядущем сезоне «потолок» расходов снизится на 5 миллионов долларов, до 140 млн. Это добавляет сложностей коллективам, о чем высказался и Тинн. «Для новой машины у нас будет меньше деталей, чем для прошлогодней, чтобы в бюджете осталось место для повышения уровня производительности, – добавил Пирс. – У нас никогда не будет слишком мало частей, в этом можно не сомневаться. Но если в прошлом мы производили определенные детали в количестве пяти или шести экземпляров, то теперь мы остановимся на пяти – и так далее».