McLaren заплатит Риккардо в 2,5 раза меньше, чем Renault

Даниэль Риккардо удивил многих этой весной, когда объявил о переходе из Renault в McLaren еще до старта своего второго сезона во французской команде. Австралиец лишь в прошлом году перебрался в Энстоун из Red Bull, но уже решил сменить коллектив.

Ранее сообщалось, что переход скажется на заработке Риккардо, так как в McLaren ему не будут платить 25 млн евро в год, как происходит в Renault. Теперь стало известно, что зарплата австралийца в новой команде будет значительно ниже, чем в нынешней. По данным французского издания Sportune, оклад Риккардо в McLaren составит 10 млн евро в год.

Кроме того, австралийский гонщик сможет заработать ряд бонусов. Так, каждый финиш в топ-10 принесет Риккардо дополнительно 400 тыс. евро. В случае победы пилот получит дополнительно 1 млн евро.