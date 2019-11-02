McLaren задумалась пригласить в Ф1 новичков из IndyCar

На этой неделе McLaren объявила, что отказалась от услуг Джеймса Хинчклиффа в новой команде Arrow McLaren SP в IndyCar. В предстоящем сезоне ее будут представлять два чемпиона Indy Lights последних лет – 20-летний мексиканец Патрисио О'Уорд, который еще недавно был в программе Red Bull, и 22-летний американец Оливер Аскью.

Motorsport.com поинтересовался у главы McLaren Зака Брауна, существует ли возможность, что оба этих гонщика могут в будущем протестировать машины команды в Формуле 1. Браун ответил, что такой сценарий уже рассматривается.

«Два наших проекта существуют отдельно. но они дополняют друг друга с коммерческой точки зрения, – сказал он. – А контракта на 2020 год с молодым пилотом у нас нет. Поэтому я бы не удивился, увидев одного из этих парней за рулем нашей машины Ф1 на тестах новичков».

Последние годы команды были обязаны привлекать молодых пилотов к тестам по ходу сезона, однако уже в 2020-м эти сессии отменят. При этом тесты после финальной гонки в Абу-Даби будут расширены с двух дней до трех – и по ходу двух из них садиться за руль смогут только пилоты-новички

Согласно правилам 2021 года, все команды будут обязаны предоставить новичку машину как минимум в двух пятничных тренировках.

Сейчас тест-пилотом и гонщиком программы развития McLaren числится один из лидеров Формулы 2 Сержиу Сетте Камара. 21-летний бразилец представлял команду из Уокинга на майских тестах в Барселоне, однако контракта с ней на 2020-й у него нет, а в свете вероятного расставания McLaren с бразильским спонсором Petrobras продолжение сотрудничества с пилотом вызывает вопросы.