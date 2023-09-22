McLaren взяла запасным гонщиком 29-летнего японца

Перед стартом тренировок Гран При Японии команда McLaren объявила о контракте с местным гонщиком Рио Хиракавой – он получит программу тестов на машине MCL35M 2021 года и будет работать на симуляторе.

Японец будет совмещать работу в Ф1 со своей нынешней программой – выступлениями за Toyota в марафонском чемпионате мира.

Хиракава является действующим чемпионом WEC – кроме того, в 2022 году они с Себастьеном Буэми и Брендоном Хартли выиграли «24 часа Ле-Мана».

«Работа в столь уважаемой команде – захватывающая перспектива для меня, – цитирует Рио пресс-служба. – Я уже побывал у них, поработал на симуляторе и смог понять, что меня ждет.

Пока же надо сконцентрироваться на завершении сезона-2023. Я благодарен Toyota за возможность работать в двух командах».

За свою карьеру Хиракава добился немалых успехов в формульных гонках. В 2020-м он стал вице-чемпионом национальной Суперформулы, а до того выиграл титул в японской Ф3.

Сейчас у McLaren нет собственных резервистов – команда заключила договор с Aston Martin о возможности при необходимости привлекать к работе ее запасных гонщиков Стоффеля Вандорна и Фелипе Друговича. Аналогичное соглашение есть и с Mercedes по поводу Мика Шумахера.

Ранее программу подготовки к Ф1 в составе McLaren проходил гонщик IndyCar Алекс Палоу, но недавно он ушел к конкурентам из Chip Ganassi Racing. Другой пилот американской серии Пато О'Уорд в нынешнем чемпионате сядет за руль оранжевой машины в качестве пятничного новичка.