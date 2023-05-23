McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 1 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 2 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 3 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 4 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 5 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 6 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 7 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 8 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 9 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 10 / 12 Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании 11 / 12 Фотограф: McLaren