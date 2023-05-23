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McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

Также специальная раскраска машины, посвященная прежним успехам марки в «24 часах Ле-Мана», Гран При Монако и «500 милях Индианаполиса», останется на MCL60 через неделю в Барселоне

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
Специальная ливрея McLaren MCL60 для Гран При Монако и Испании
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