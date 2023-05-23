McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»
Также специальная раскраска машины, посвященная прежним успехам марки в «24 часах Ле-Мана», Гран При Монако и «500 милях Индианаполиса», останется на MCL60 через неделю в Барселоне
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
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Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda
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McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»
McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны» McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»
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