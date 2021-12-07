McLaren выступит в Абу-Даби в особой ливрее
Ранее команда уже готовила особую раскраску для Монако, а на «Яс-Марину» привезет еще одну уникальную цветовую схему
Особенность новой ливреи в том, что она частично выполнена флуоресцентной краской. Разработкой занималась художница Рабаб Тантави из ОАЭ в содружестве с графическим дизайнером Давиде Вирдисом.
Проект был представлен во вторник вечером в Абу-Даби в рамках сотрудничества команды с брендом Vuse, принадлежащим табачному концерну BAT.
Тантави стала победительницей конкурса, для участия в котором отобрали 25 человек из числа тех, кто не имеет мировой известности.
Размытые изображения из переливающихся цветов нанесены на понтоны, капот двигателя и переднее крыло MCL35M.
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
На Гран При Монако, выступая в особой ливрее Gulf, McLaren добилась третьего места в гонке.
Особая ливрея McLaren MCL35M на Гран При Монако
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images