McLaren выступит в Абу-Даби в особой ливрее

Особенность новой ливреи в том, что она частично выполнена флуоресцентной краской. Разработкой занималась художница Рабаб Тантави из ОАЭ в содружестве с графическим дизайнером Давиде Вирдисом.

Проект был представлен во вторник вечером в Абу-Даби в рамках сотрудничества команды с брендом Vuse, принадлежащим табачному концерну BAT.

Тантави стала победительницей конкурса, для участия в котором отобрали 25 человек из числа тех, кто не имеет мировой известности.

Размытые изображения из переливающихся цветов нанесены на понтоны, капот двигателя и переднее крыло MCL35M.

Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби 1 / 3 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби 2 / 3 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби 3 / 3 Фотограф: McLaren

На Гран При Монако, выступая в особой ливрее Gulf, McLaren добилась третьего места в гонке.

Особая ливрея McLaren MCL35M на Гран При Монако Фото: Джерри Андре / Motorsport Images