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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

McLaren выступит в Абу-Даби в особой ливрее

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Ранее команда уже готовила особую раскраску для Монако, а на «Яс-Марину» привезет еще одну уникальную цветовую схему

McLaren выступит в Абу-Даби в особой ливрее

Особенность новой ливреи в том, что она частично выполнена флуоресцентной краской. Разработкой занималась художница Рабаб Тантави из ОАЭ в содружестве с графическим дизайнером Давиде Вирдисом.

Проект был представлен во вторник вечером в Абу-Даби в рамках сотрудничества команды с брендом Vuse, принадлежащим табачному концерну BAT. 

Тантави стала победительницей конкурса, для участия в котором отобрали 25 человек из числа тех, кто не имеет мировой известности. 

Размытые изображения из переливающихся цветов нанесены на понтоны, капот двигателя и переднее крыло MCL35M.

Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби
1/3

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби
2/3

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL35M для ГП Абу-Даби
3/3

Фотограф: McLaren

 

На Гран При Монако, выступая в особой ливрее Gulf, McLaren добилась третьего места в гонке.  

Особая ливрея McLaren MCL35M на Гран При Монако

Особая ливрея McLaren MCL35M на Гран При Монако

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

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