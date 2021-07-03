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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

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, Главный редактор

По словам руководителя британской команды, перед квалификацией на Шпильберге разговор о старте с первого ряда шел исключительно в несерьезном формате

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

Ландо Норрис на квалификации Гран При Австрии не только впервые за карьеру получил право начать гонку с первого ряда, но и проехал почти весь быстрый круг в одном темпе с завоевавшим в итоге поул Максом Ферстаппеном – на финишной черте голландца и британца разделило меньше пяти сотых секунды.

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«Это было круто, – прокомментировал Норрис свое выступление сразу по окончании квалификации. – Я хотел сделать один шаг вперед, а получилось сделать два. Наверное, я проехал один из лучших кругов в своей жизни – и результат заезда оставил хорошие ощущения.

Сегодняшний успех делает завтрашние расклады более благоприятными для нас. Я понимаю, что гонка будет трудной – но мы выложились на абсолютный максимум. Конечно, было бы очень здорово оказаться на поуле – но я более чем доволен и второй позицией».

Следом за своим пилотом успех McLaren прокомментировал и руководитель британского коллектива Андреас Зайдль: «Забавно, что все это началось с шутки. Когда недавно проходила пресс-конференция с участием руководителей команды, мы в шутку говорили, что эта гонка с учетом специфики трассы – пожалуй, последний в сезоне шанс всерьез бросить вызов Mercedes и Red Bull. И вот к чему эти шутки нас в итоге привели…»

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