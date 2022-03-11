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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали

Команда признала проблему с тормозами и пообещала исправить ее к Гран При на следующей неделе

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McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали
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Команда McLaren столкнулась с трудностями по ходу тестов в Бахрейне: Даниэль Риккардо пока пропускает заезды из-за плохого самочувствия, но и Ландо Норрис вынужден проезжать весьма ограниченное количество кругов.

Общаясь с прессой, руководитель команды Андреас Зайдль подтвердил, что проблема связана с тормозами, которые в условиях жаркого климата перегреваются. Из-за этого пилот вынужден спустя всего несколько кругов возвращаться в боксы и охлаждать механизмы, а заезды на длинные дистанции для него недоступны.

«После успешных тестов в Барселоне первые полтора дня в Бахрейне точно прошли не по плану, – сказал в пятницу Зайдль. – У нас проблема с тормозами передних колес, которую надо решать. Теперь у нас гонка со временем, чтобы успеть получить обновленные детали.

Мы уже сделали то, что могли сделать здесь, прямо на трассе, и это позволяет нам продолжать заезды, собирать данные. Кроме того, мы можем кое-что изменить в автомобиле, чтобы улучшить здесь наше время круга.

Я все еще сохраняю оптимизм. Да, мы пока способны здесь совершать только короткие заезды, но все же это не должно помешать нам хорошо подготовиться в гонке.

Что касается Риккардо, то он стремительно поправляется. Надеюсь, завтра он сможет сесть за руль».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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