McLaren во второй раз переделает машину 2023 года

Еще в самом начале нынешнего чемпионата Ф1 представители McLaren признались, что не рассчитывают на хорошие результаты в первых Гран При. Дело в том, что проект машины 2023 года пришлось останавливать прошлой осенью после нескольких месяцев работы из-за обнаруженных проблем и затем начинать все с чистого листа.

По этой причине шасси поначалу было откровенно «сырым» и только к маю команда добилась той конфигурации, которую в идеале хотела бы видеть на старте чемпионата.

Однако и после этого результаты Ландо Норриса и Оскара Пиастри вовсе не впечатляли. Британец показал отличное третье время в квалификации на «Каталунье», но на старте столкнулся с Льюисом Хэмилтоном и откатился далеко назад.

Перед Гран При Канады команда из Уокинга шла седьмой в Кубке конструкторов, заработав 17 очков – больше половины из них достались ей в аварийном Мельбурне, где оба гонщика «выжили» до клетчатого флага.

По ходу уик-энда в Монреале глава McLaren Андреа Стелла рассказал, что скоро будет готов новый пакет доработок, призванный изменить такую ситуацию – как оказалась, однажды переделанную машину потребовалось переделать вновь.

«Довольно скоро после старта сезона мы осознали, что шасси требуются радикальные изменения, – объяснил Стелла. – Так что мы нацелились переделать, я бы сказал, все аэродинамические элементы до единого.

Обновления появятся в ближайших гонках. И явно будут заметными. Мы изменим даже элементы под днищем, пусть это и потребует времени. Одним словом, вся машина станет другой».

Андреа Стелла, руководитель McLaren Фото: Motorsport Images

Стелла продолжил: «Пока мы еще не проверяли эти новинки на симуляторе, но похожие элементы уже давали прибавку в прижимной силе. Самым важным остается вопрос корреляции данных, пока у нас с этим все было хорошо. Так что мы ожидаем прибавки как минимум в несколько десятых на круге. А что получится – увидим».

При этом, по словам итальянца, в Монреале его пилотам вновь будет непросто добиться хорошего результата.

«На этом этапе из новинок у нас только версия заднего крыла, подходящая по характеристикам для конкретной трассы, – объяснил Андреа. – По опыту Барселоны мы знаем, что машина сильна в скоростных поворотах [которых в Канаде практически нет], потому можно ожидать непростого уик-энда. Может, хоть дождь поможет нам».