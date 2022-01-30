McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?

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Первые фотографии болида McLaren 2022 года, которые сама компания разместила у себя в соцсетях, рассказывают об устройстве машины чуть больше, чем было замечено при первом рассмотрении. И это даже удивительно, учитывая, что самое главное на одном из фото – непосредственно перед глазами.

Точнее речь идет о третьем амортизаторе и толкателях подвески, которые в 2021 году располагались непосредственно в самом верху носовой части болида и которых на фотографии нет. Это, а также ряд других факторов заставили многих экспертов предположить, что главный конструктор McLaren Джеймс Ки выбрал принципиально иную схему передней подвески для машины 2022 года.

Первое изображение MCL36

Собственно, за последние десять лет все команды использовали примерно одинаковые типы подвесок. В задней колеса и упругие элементы соединялись тянущими штангами: когда колесо двигается вверх, оно тянет штангу, которая соединена уже с упругим элементом и амортизатором и тем самым создает сопротивление.

Спереди, напротив, была распространена схема с толкающими штангами: двигаясь вверх, колесо толкает штангу, и она уже сжимает упругий элемент и амортизатор, опять же создавая сопротивление.

При толкающих штангах третий амортизатор, стабилизатор и толкатели располагаются вверху носовой части машина, при тянущих штангах – на полу.

В новейшей истории Формулы 1 за редкими исключениями все команды использовали переднюю подвеску с толкающими штангами. Исключения: в 2013 году на болиде McLaren использовалась схема передней подвески с тянущими штангами, она же была характерна для Ferrari c 2013 по 2015 годы.

Новый регламент требует, чтобы носовая часть болидов 2022 года была расположена ниже. В теории это лишает схему с толкающими рычагами характерных преимуществ. Пока все уверены только про McLaren, но издание Motorsport Week уже делится инсайдерской информацией, что как минимум в Ferrari выбрали такую же схему. Возможно, на презентациях болидов 2022 года мы обнаружим, что она стала общепринятой.