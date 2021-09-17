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Формула 1 Новости

McLaren: Важно помнить, что в Зандфорте нас просто растоптали

Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

После триумфа в Монце британская команда старается избежать головокружения от успехов

McLaren: Важно помнить, что в Зандфорте нас просто растоптали

Гран При Италии завершился дублем McLaren: Даниэль Риккардо впервые победил в составе команды, а Ландо Норрис финишировал следом. Таких результатов у коллектива не было с 2010 года, когда в Уокинге еще выступали чемпионы мира Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон.

45 очков в Кубке конструкторов стали для McLaren серьезным аргументом в борьбе с Ferrari за третью позицию – хотя до лидирующих Mercedes и Red Bull по-прежнему очень далеко. 

Глава команды Андреас Зайдль напомнил, что пока его подопечным не стоит излишне почивать на лаврах. Несмотря на очевидный прогресс, у McLaren в 2021-м случались и весьма невыразительные уик-энды.

«За что я уважаю Mercedes и Red Bull – так это за то, что их машина позволяет бороться за победу на каждом этапе, – сказал Зайдль журналистам. – Именно в этом мы им и уступаем. Так что я не слишком зацикливаюсь на этом дубле и вообще на чем-либо.

Безусловно, для нас это превосходный результат, но всего за семь дней до него нас буквально растоптали в Зандфорте, если говорить о скорости.

С точки зрения машины мы по-прежнему уступаем топ-командам. Потому должны много работать, чтобы сократить отставание от них на любых типах трасс».

Гран При Нидерландов принес Норрису и Риккардо только десятое и 11-е места на финише.

Зайдль добавил, что результат итальянской гонки станет для команды прежде всего мотиватором.

«Я очень рад за обоих пилотов, – сказал немец. – Даниэль после летнего перерыва демонстрирует явный прогресс. Он возвращается на тот уровень, где и он сам и мы все хотим его видеть. Ландо очень хорош по ходу всего сезона. Именно это нам и нужно для сражения с Ferrari». 

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