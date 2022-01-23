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Формула 1 Новости

McLaren: В болидах 2022 года остались гнущиеся детали

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По словам технического директора McLaren Джеймса Ки, в 2022 году не исключены проблемы из-за обнаружения у кого-нибудь спорных подвижных элементов

McLaren: В болидах 2022 года остались гнущиеся детали

Элементы аэродинамики машин Формулы 1, которые прогибаются на скорости под давлением потока воздуха, могут стать преимуществом для одной из команд, а потому они запрещены. Однако сделать деталь абсолютно твердой все же невозможно, поэтому гибкость, будучи запрещена формально, на деле лишь ограничена методикой тестовых испытаний.

Иными словами, если к определенной точке, например, заднего крыла приложить известное усилие и оно не прогнется – то деталь не считается гибкой даже при условии, что при большем усилии прогиб все же будет зафиксирован.

В новом регламенте 2022 года спорные моменты прописаны максимально четко, а методику проверки гибкости тех же задних антикрыльев обещают доработать. Однако технический директор McLaren Джеймс Ки предупредил, что регламент все же позволяет делать некоторые элементы с определенной степенью гибкости, что может стать причиной «проблем» в будущем сезоне.

«В новом регламенте иначе отражены параметры того, насколько гибкими могут быть аэродинамические элементы болидов, – заявил Ки. – Обсуждения этого велись весьма долго.

Некоторые проверки будут более жесткими, например в случае с задними антикрыльями. Это исключает повторения ситуации, которую мы видели в 2021 году.

Передние крылья стали больше, но к ним также прописаны весьма жесткие требования по прочности на изгиб. Конечно, всегда можно найти несколько лазеек, но теперь сделать это будет нелегко.

В целом у автомобилей теперь остается несколько деталей, которые все еще могут немного изгибаться, оставаясь в рамках правил, и это дает возможности для конструкторов. Полагаю, это до некоторой степени может оказаться проблемой, на которую обратят внимание конкурирующие команды или FIA. Но все же в целом правила прописаны очень четко и справедливо, так что выявлять явные нарушения будет просто».

Дополнительная информация: Люк Смит и Джонатан Нобл

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