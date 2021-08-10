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Формула 1 Новость

McLaren уже дважды поменяла шасси Риккардо

Автор:
, главный редактор

Руководство британского коллектива заявляет, что сейчас все зависит исключительно от гонщика

McLaren уже дважды поменяла шасси Риккардо

Недавняя победа Эстебана Окона на Гран При Венгрии впечатлила еще и потому, что за считанные недели до этого французский гонщик столкнулся с очевидным спадом в результатах.

В четырех гонках начала лета, с Гран При Азербайджана до Гран При Австрии, пилот не набрал ни одного очка – причем в двух Гран При на трассе в Шпильберге француз не смог пробиться даже во второй сегмент квалификации. После завершения Гран При Австрии гонщик заявил, что попросит команду поменять как можно больше деталей на его автомобиле – допуская, что причиной летних неудач могли стать некие отклонения в ключевых характеристиках машины.

Руководство Alpine пошло навстречу пилоту – и приняло решение пересобрать автомобиль Окона вокруг нового монокока. После этого на первой же гонке (в Сильверстоуне) француз вернулся в очковую зону, а на следующей – одержал первую победу в карьере.

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В паддоке Гран При Венгрии журналисты подняли тему замены шасси и в общении с руководством команды McLaren, чей пилот Даниэль Риккардо никак не может полноценно адаптироваться к новой для себя машине. Как выяснилось, у автомобиля австралийца монокок с начала сезона менялся даже не один раз.

«У нас есть четкая программа – и в ротация монококов этой программой также предусмотрена. В случае с Даниэлем смена проводилась уже дважды, – рассказал прессе руководитель британского коллектива Андреас Зайдль. – Но тут особо не о чем говорить. Очевидно, что проблемы Даниэля связаны не с качеством конкретных деталей и узлов, а с базовыми характеристиками нашего автомобиля».

Чуть позже тему адаптации Риккардо к новому автомобилю затронул еще один руководитель британского коллектива, гоночный директор Андреа Стелла. По его словам, в настоящий момент все зависит исключительно от гонщика – команда же сделала все, что могла, и в настоящий момент уже не в состоянии предпринять что-то качественно новое, чтобы помочь своему пилоту.

«Мы обеспечили его автомобилем, который может ехать быстро – но который требует управлять им определенным образом, – заявил Стелла. – Я бы в этом случае сравнил гонщика с музыкантом. Не так уж сложно объяснить человеку, как играть на гитаре – но прежде чем вы сможете называть себя гитаристом и дадите свой первый концерт, проходит много времени.

Даниэль предпочитает сохранять сравнительно высокую скорость на входе в поворот и поэтому не привык тормозить настолько интенсивно, насколько этого требует наша машина. Мы попытались облегчить ситуацию с помощью подборки настроек, мы написали специальную программу для симулятора, нацеленную именно на решение этой проблемы – и сейчас уже сложно представить, что мы можем сделать еще.

Впрочем, стоит отметить и то, что Даниэль сохраняет позитивный настрой. Ведь это получается далеко не у каждого гонщика, когда он никак не может отыграть решающую десятую долю секунды».

Сам пилот также не склонен искать причины своих проблем в состоянии тех или иных деталей и узлов.

«Я не хотел бы быть человеком, который требует поменять одну деталь, потом другую, а потом просит вообще поставить все с ног на голову, – заявил Риккардо по ходу все того же Гран При Венгрии. – Я уверен, что команда все внимательно анализирует. И если бы она увидела что-то по-настоящему критичное, то сразу поменяла бы то, что надо поменять. Так что, у меня нет желания сваливать все на команду и искать какие-то оправдания».

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