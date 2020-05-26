McLaren уволит 1200 человек

McLaren первой из участников Формулы 1 объявила о массовых увольнениях. Из гоночной команды уволят 70 человек. В общей сложности компания, куда помимо гоночного коллектива входит предприятие по выпуску суперкаров, избавиться от 1200 работников. Так компания реагирует на падение спроса и карантин, вызванный пандемией коронавируса.

«Мы глубоко сожалеем о том, к каким последствиям для работников приведет наша реструктуризация, – заявил председатель совета директоров McLaren Group Пол Уолш. – Мы очень старались избежать такого развития событий и для этого внедрили целую серию мер по сокращению затрат во всех направлениях бизнеса. Но теперь у нас нет другого выбора, кроме как уменьшить численность персонала.

Компания McLaren сейчас проходит через сложный период. И все же мы планируем стать эффективным и стабильным бизнесом с четким планом по возобновлению роста».

В этом месяце участники Формулы 1 одобрили ограничение бюджетов на уровне в $145 млн в год. В McLaren настаивали на более значительном сокращении до $100 млн, но более богатые участники отклонили это предложение. В то же время даже $145 млн в год стали шагом вперед по сравнению с тратами последних лет. Вплоть до 2020 года бюджеты в Формуле 1 не ограничивали.

Если говорить о компании McLaren в целом, то она рассчитывает нарастить выручку благодаря двум новым моделям. В октябре производитель выпустит суперкар 765LT, а затем начнет продавать спидстер Elva.