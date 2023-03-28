McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

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На прошлой неделе McLaren объявила о серьезных перестановках в техническом штабе – возглавлявший его в последние годы Джеймс Ки ушел из команды, а его функции разделили между тремя руководителями направлений, одним из который стал бывший главный конструктор Ferrari Давид Санчес.

Однако эти перестановки оказались не единственными. Новый руководитель команды Андреа Стелла сейчас ведет кампанию по привлечению новых сотрудников. Проведенный зимой анализ показал, что слабым местом нынешней McLaren является департамент аэродинамики.

Как стало известно Motorsport.com, для его усиления удалось пригласить в общей сложности 15 инженеров – кто-то из них уже приступил к работе, другим нужно дождаться окончания вынужденного отпуска. Главным источником кадров стали соперники по Ф1: в Уокинг перешли специалисты из Ferrari, Red Bull и Aston Martin.

Их имена едва ли известны болельщикам, но выделить стоит Мариано Альперина, который был главой отдела аэродинамических данных в Aston и внес ощутимый вклад в недавнее усиление этой команды.

Опытный специалист пришел в Ф1 еще в начале 90-х и успел поработать в AGS, Minardi и BAR, а в 2006-07 годах отвечал за аэродинамику в команде Honda. Оттуда итальянец перешел в Sauber, а с 2019-го усилил Astin Martin.

Для McLaren старт нынешнего сезона Ф1 оказался неудачным, пилоты команды не смогли заработать в двух первых Гран При ни одного очка.