Дебютная победа в Ф1 ускользнула от Ландо Норриса в минувшее воскресенье из-за стремления 21-летнего гонщика оставаться на сликах под начавшимся дождем. Заехав в боксы на два круга позже своего главного соперника Льюиса Хэмилтона, пилот McLaren в итоге финишировал только седьмым.

В команде сразу сообщили, что намерены провести серьезный разбор ситуации. Как рассказал Норрис в интервью Motorsport.com, главной целью сессии стало улучшение коммуникаций во время гонки.

«Я узнал много нового, – признался Ландо на представлении собственной марки картов LN Racing Kart в итальянской Адрии. – И понял для себя, что смогу сделать лучше в следующий раз. Даже если ситуация будет не в точности такой же, я все равно смогу лучше принимать решения.

Но также это касается команды: мы сможем более эффективно коммуницировать. Это касается разговоров. Команда сможет давать мне больше информации для принятия решений.

Это очень сложный вопрос. Когда ты смотришь гонку по телевизору, все выглядит настолько проще. Кажется, что принять верное решение можно без затруднений. И порой ты сам чувствуешь, что все просто – но в действительности это не так. Есть так много факторов, которые важно учитывать для верного выбора».

Британец рассказал, что они с командой постарались установить все причины, помешавшие им добиться успеха в Сочи.

«Мы изучили всю гонку, – отметил он. – С первого круга до самого конца. Но, разумеется, прежде всего десять заключительных кругов.

Что я могу делать лучше, чтобы помочь команде? Что команда может делать лучше для меня? Мы провели на симуляторе два дня, а еще один полностью посвятили пересмотру того, как общаемся. Это нужно, чтобы в следующий раз справиться с работой лучше.

Я не стану рассказывать о деталях, но понял для много нового – и команда тоже. Это не гарантия, но рассчитываю, что в дальнейшем мы сможем лучше справляться с работой».

За семь гонок до завершения чемпионата Норрис занимает четвертое место в чемпионате пилотов, уступая 12 очков Валттери Боттасу. McLaren идет третьей в Кубке конструкторов, выигрывая у Ferrari 17,5 баллов.