Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи Следующая / Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1 / Гран При России Новости

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Марко Конджу

Как рассказал гонщик, после неудачи на Гран При России они с командой всерьез постарались сделать верные выводы

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Дебютная победа в Ф1 ускользнула от Ландо Норриса в минувшее воскресенье из-за стремления 21-летнего гонщика оставаться на сликах под начавшимся дождем. Заехав в боксы на два круга позже своего главного соперника Льюиса Хэмилтона, пилот McLaren в итоге финишировал только седьмым.

Читайте также:

В команде сразу сообщили, что намерены провести серьезный разбор ситуации. Как рассказал Норрис в интервью Motorsport.com, главной целью сессии стало улучшение коммуникаций во время гонки.

«Я узнал много нового, – признался Ландо на представлении собственной марки картов LN Racing Kart в итальянской Адрии. – И понял для себя, что смогу сделать лучше в следующий раз. Даже если ситуация будет не в точности такой же, я все равно смогу лучше принимать решения. 

Но также это касается команды: мы сможем более эффективно коммуницировать. Это касается разговоров. Команда сможет давать мне больше информации для принятия решений.

Это очень сложный вопрос. Когда ты смотришь гонку по телевизору, все выглядит настолько проще. Кажется, что принять верное решение можно без затруднений. И порой ты сам чувствуешь, что все просто – но в действительности это не так. Есть так много факторов, которые важно учитывать для верного выбора».

Британец рассказал, что они с командой постарались установить все причины, помешавшие им добиться успеха в Сочи.

«Мы изучили всю гонку, – отметил он. – С первого круга до самого конца. Но, разумеется, прежде всего десять заключительных кругов. 

Что я могу делать лучше, чтобы помочь команде? Что команда может делать лучше для меня? Мы провели на симуляторе два дня, а еще один полностью посвятили пересмотру того, как общаемся. Это нужно, чтобы в следующий раз справиться с работой лучше.

Я не стану рассказывать о деталях, но понял для много нового – и команда тоже. Это не гарантия, но рассчитываю, что в дальнейшем мы сможем лучше справляться с работой».

За семь гонок до завершения чемпионата Норрис занимает четвертое место в чемпионате пилотов, уступая 12 очков Валттери Боттасу. McLaren идет третьей в Кубке конструкторов, выигрывая у Ferrari 17,5 баллов.

Поделились
Комментарии
Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи

Предыдущая новость

Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи

Следующая новость

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

1 дн
2
Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

2 ч
3
Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

1 дн
4
Формула 1

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

5 ч
5
Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

1 дн
Самое важное:
Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

1 ч
Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла
Формула 1

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

1 ч
Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

1 ч
McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи
Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

2 ч
Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи
Формула 1

Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи

3 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При
Формула 1

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

Новая фабрика Aston Martin станет «базой McLaren наоборот» Гран При Италии
Формула 1

Новая фабрика Aston Martin станет «базой McLaren наоборот»

FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса Гран При Италии
Формула 1

FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи Гран При России
Формула 1

Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи Гран При России
Формула 1

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках? Гран При России
Формула 1

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?

McLaren Больше от
McLaren
Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes Гран При России
Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки Гран При России
Формула 1

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки

Монтойя объяснил отказ Норриса от пит-стопа Гран При России
Формула 1

Монтойя объяснил отказ Норриса от пит-стопа

Самое читаемое Сегодня

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!
Формула 1 Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи
Формула 1 Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?
Формула 1 Формула 1

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги
Формула 1 Формула 1

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1 Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
Формула 1 Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Самое важное:

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
Формула 1 Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла
Формула 1 Формула 1

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1 Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи
Формула 1 Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.