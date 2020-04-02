McLaren урезала зарплату гонщиков
Кроме того, значительная часть сотрудников отправлена в неоплачиваемый отпуск. Такая мера позволит работникам получать пособия от государства и вернуться на полную ставку, когда сезон возобновится
В сообщении команды сказано, что заплаты Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, а также руководителя McLaren Racing Зака Брауна будут урезаны. Точный размер сокращений не приводится.
Помимо этого в Уокинге приняли решение отправить большую часть из 850 своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, чтобы тем самым компенсировать финансовые потери из-за вынужденного простоя. Это первый такой случай в Формуле 1, однако ожидается, что в скором времени этому примеру последуют и другие команды, чьи базы находятся в Великобритании.
Решению способствовало принятие новой государственной программы, согласно которой сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, могут получать из бюджета пособие в размере 80% от их зарплаты, но не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. Когда гонки возобновятся, все они смогут вернуться на свои рабочие места.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
McLaren урезала зарплату гонщиков
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