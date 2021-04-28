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Формула 1 / Новость

McLaren: У нас есть четкий план по переходу к болиду-2022

Автор:
, Редактор Ф1

В Уокинге не намерены работать над болидом дольше нужного даже ради борьбы с Ferrari

McLaren: У нас есть четкий план по переходу к болиду-2022

В 2021 году многие команды Формулы 1 намерены пораньше прекратить работу над текущими болидами, чтобы подготовиться к переходу на новый технический регламент в следующем сезоне. 

Тройная борьба, которую McLaren, Ferrari и AlphaTauri ведут за третье место в Кубке конструкторов, могла бы заставить их дольше развивать нынешние машины. Но глава команды из Уокинга Андреас Зайдль заверил, что она не сыграет главную роль при принятии решения.

«Естественно, я не знаю, какие планы у Ferrari, – сказал Зайдль. – Но у нас есть четкий план на то, что нужно сделать в этом году, и когда переходить на работу над следующим. Конечно, это решение зависит не только от того, как мы будем выглядеть на фоне Ferrari или AlphaTauri в конкретный момент. 

Это зависит и от того, увидим ли мы серьезный потенциал развития за счет большей работы в аэротуннеле. Ведь если видишь какое-то интересное направление в развитии, то можно потратить побольше времени. А если мы поймем, что развитие по большей части закончилось, то можем прервать работу даже раньше запланированного срока.

Так что у нас есть четкий план, но мы также готовы быть гибкими и подстраиваться. Все зависит от того, какой потенциал увидим».

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Red Bull не надеется нанять экс-главного моториста Mercedes

Предыдущая новость

Red Bull не надеется нанять экс-главного моториста Mercedes
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Люк Смит

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