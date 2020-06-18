Владельцы McLaren рассматривают возможность продажи миноритарной доли в команде ради улучшения ее финансового положения. Британцы ищут способ выйти из финансового кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

На данный момент контрольный пакет акций команды (56 %) принадлежит бахрейнскому фонду Mumtalakat. Еще 14 % владеет компания TAG Group, которую возглавляет саудит Мансур Ойех. 10 % принадлежат канадскому бизнесмену Майклу Латифи (отцу пилота Williams Николя Латифи).

Из-за кризиса McLaren уже пришлось сократить 1 200 сотрудников. В первом квартале 2020 года общий убыток McLaren Group, куда наряду с командой Ф1 входит компания-производитель спорткаров и инжиниринговое подразделение, достиг 133 млн фунтов против 18 млн за тот же срок в прошлом году.

McLaren не побеждал в Формуле 1 с 2012 года, а последний титул команда взяла в 2008-м. Ранее о возможности продажи крупного пакета акций объявила другая легендарная команда Формулы 1 – Williams. В отличие от McLaren, в Гроуве готовы продать в том числе и контрольный пакет.

Впрочем, альтернативным вариантом выхода из кризиса для McLaren может стать увеличение вложений со стороны действующих акционеров.