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Формула 1 / Новость

В Формуле 1 выставляют на продажу вторую команду за месяц. Теперь McLaren

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В Формуле 1 выставляют на продажу вторую команду за месяц. Теперь McLaren
Автор:
, редактор
18 июн. 2020 г., 07:32

Но владельцы британского коллектива не намерены уступать контрольный пакет акций

Владельцы McLaren рассматривают возможность продажи миноритарной доли в команде ради улучшения ее финансового положения. Британцы ищут способ выйти из финансового кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

На данный момент контрольный пакет акций команды (56 %) принадлежит бахрейнскому фонду Mumtalakat. Еще 14 % владеет компания TAG Group, которую возглавляет саудит Мансур Ойех. 10 % принадлежат канадскому бизнесмену Майклу Латифи (отцу пилота Williams Николя Латифи). 

Из-за кризиса McLaren уже пришлось сократить 1 200 сотрудников. В первом квартале 2020 года общий убыток McLaren Group, куда наряду с командой Ф1 входит компания-производитель спорткаров и инжиниринговое подразделение, достиг 133 млн фунтов против 18 млн за тот же срок в прошлом году.

McLaren не побеждал в Формуле 1 с 2012 года, а последний титул команда взяла в 2008-м. Ранее о возможности продажи крупного пакета акций объявила другая легендарная команда Формулы 1 – Williams. В отличие от McLaren, в Гроуве готовы продать в том числе и контрольный пакет. 

Впрочем, альтернативным вариантом выхода из кризиса для McLaren может стать увеличение вложений со стороны действующих акционеров.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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