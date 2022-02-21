McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео
Вслед за Haas и еще одна команда провела съемочный день на трассе «Каталунья»
В понедельник, за два дня до старта официальных тестов, многие участники Ф1 уже съехались в Барселону, чтобы провести финальную проверку своих новых машин. По традиции сделать это можно в формате съемочного дня, проехав не более 100 км.
Утром работу на испанской трассе открыла Haas с Никитой Мазепиным, а после обеда пришло время McLaren.
Новую MCL36 пилотировал Ландо Норрис. Наблюдатели отметили, что на машине не было логотипов Velo – это бренд электронных сигарет, реклама который в Европе под запретом, как и обычного табака.
По сравнению с презентацией, состоявшейся 11 февраля, машина не претерпела заметных изменений – хотя в команде и признались, что для первого показа убрали с нее ряд мелочей, которые хотят сохранить в тайне до старта тестов.
Пока неизвестно, как именно Норрис и Даниэль Риккардо поделят три дня предстоящей официальной сессии, которая стартуют уже в среду.
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