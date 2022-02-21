Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1 Следующая / Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая
Формула 1 / Презентация McLaren Новость

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео

Вслед за Haas и еще одна команда провела съемочный день на трассе «Каталунья»

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео
Автор:
, Ответственный редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В понедельник, за два дня до старта официальных тестов, многие участники Ф1 уже съехались в Барселону, чтобы провести финальную проверку своих новых машин. По традиции сделать это можно в формате съемочного дня, проехав не более 100 км. 

Утром работу на испанской трассе открыла Haas с Никитой Мазепиным, а после обеда пришло время McLaren.

Новую MCL36 пилотировал Ландо Норрис. Наблюдатели отметили, что на машине не было логотипов Velo – это бренд электронных сигарет, реклама который в Европе под запретом, как и обычного табака. 

По сравнению с презентацией, состоявшейся 11 февраля, машина не претерпела заметных изменений – хотя в команде и признались, что для первого показа убрали с нее ряд мелочей, которые хотят сохранить в тайне до старта тестов. 

Читайте также:

Пока неизвестно, как именно Норрис и Даниэль Риккардо поделят три дня предстоящей официальной сессии, которая стартуют уже в среду. 

 

 

Поделились
Комментарии
Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1
Предыдущая новость

Глава Ferrari рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Ф1
Следующая новость

Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая

Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая
Загрузить комментарии
Больше от
Александр Кабановский
СМИ: Андретти передумал покупать Alfa Romeo
Формула 1

СМИ: Андретти передумал покупать Alfa Romeo

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю
Формула 1

«Если 23 гонки для кого-то слишком – их не держат в Ф1». Тост ответил Феттелю

Pirelli объявила выбор составов на Гран При Испании и Канады
Формула 1

Pirelli объявила выбор составов на Гран При Испании и Канады

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
Норрис: Мы регулярно общаемся с Льюисом, он вернется
Формула 1

Норрис: Мы регулярно общаемся с Льюисом, он вернется

McLaren рассказала, почему решила изменить расцветку машины
Формула 1

McLaren рассказала, почему решила изменить расцветку машины

Все фотографии нового автомобиля McLaren 2022 года
Формула 1

Все фотографии нового автомобиля McLaren 2022 года

McLaren Больше от
McLaren
Технический анализ: что мы узнали о новом болиде McLaren Презентация McLaren
Формула 1

Технический анализ: что мы узнали о новом болиде McLaren

Фото: сравнение автомобилей Aston Martin AMR22 и McLaren MCL36
Формула 1

Фото: сравнение автомобилей Aston Martin AMR22 и McLaren MCL36

2022 vs. 2021. Как изменилась за год машина McLaren Презентация McLaren
Формула 1

2022 vs. 2021. Как изменилась за год машина McLaren

Самое важное:

Болид Alpine будет полностью розовым на первых двух этапах Ф1
Формула 1 Формула 1

Болид Alpine будет полностью розовым на первых двух этапах Ф1

Все изображения новой машины Alpine
Формула 1 Формула 1

Все изображения новой машины Alpine

Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая
Формула 1 Формула 1

Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео
Формула 1 Формула 1

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.