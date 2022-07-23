McLaren точно оставит Риккардо на 2023 год. Но не факт, что в Ф1
По слухам, австралийца могут перевести в другую гоночную серию
Перед Гран При Франции было официально объявлено, что Даниэль Риккардо остается в McLaren на 2023 год. Это подтвердил как сам гонщик, так и руководитель его команды Андреас Зайдль.
Напомним, что у Риккардо действует контракт до конца 2023 года. Однако из-за того, что австралиец второй год подряд показывает недостаточно высокие результаты, в паддоке появилось много слухов о том, что соглашение может быть расторгнуто досрочно.
Теперь состав команды McLaren в Формуле 1 утвержден? По слухам – нет. Источники Motorsport.com намекают, что в следующем сезоне McLaren будет представлен не только в Формуле 1, но и в Формуле Е, в IndyCar и даже в Extreme E.
Потому, глава McLaren Racing Зак Браун, который ранее уже высказывал недовольство результатами Риккардо, разрабатывает запасной план по переводу Даниэля в иную гоночную серию и замены его на другого австралийца, резервиста Alpine и чемпиона Формулы 2 Оскара Пиастри.
Напомним, что согласно другим слухам, Пиастри в следующем сезоне заменит Николя Латифи в Williams.
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