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Технический брифинг: McLaren привезла в Аду-Даби новое днище

Даже на финальном этапе сезона некоторые команды продолжают доработку своих машин – разумеется, с прицелом на следующий чемпионат

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Технический брифинг: McLaren привезла в Аду-Даби новое днище
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McLaren не теряет надежд отобрать у Alpine четвертую строчку в кубке конструкторов, хотя после двойного схода в Бразилии и уступает соперникам внушительные 19 очков. 

Для этапа в Абу-Даби команда подготовила доработанное днище с иной геометрией кромки. На сравнительном фото ниже вы можете видеть, что многочисленные элементы прежней версии, включая небольшие «плавнички» и отдельную плоскость, закрепленную на металлических скобах (слева), уступили место куда более простому и лаконичному решению.  

Остались лишь небольшой изгиб кромки вверх и некое подобие популярной в пелотоне прорези с «язычком» в ней, хоть и решенные несколько иначе (справа).

McLaren MCL36 floor detail
McLaren MCL36 technical detail

В McLaren объяснили изменения стремлением оптимизировать настройки и добиться наилучшего расположения шасси относительно поверхности. 

«Мы нацеливаемся исследовать влияние формы кромки на поведение машины с различным дорожным просветом», – сказано в пояснении.

Использование дополнительных продольных направляющих под днищем у его края дает конструкторам несколько преимуществ. Помимо очевидного усиления конструкции это также позволяет бороться с «козлением» машин на прямых. 

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Кроме McLaren, всего одна команда привезла в Абу-Даби доработки. Довольно удивительно, но это Ferrari, где уже давно отказались от модернизации нынешней машины и направили силы на работу над проектом 2023 года.

Россиянин Роберт Шварцман ездил в пятницу с обновленным днищем. 

Детали днища Ferrari F1-75

Детали днища Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Отличия этого варианта от прежнего совсем невелики, их можно рассмотреть в месте выреза перед задним колесом, а задача – повысить эффективность протекания потоков в сторону диффузора.  

По ходу предыдущего уик-энда Ф1 в Бразилии глава Скудерии Маттиа Бинотто отметил: «Мы решили остановить все доработки, так как это требует, помимо прочего, производства деталей и их доставки на трассу. Все это – дополнительные расходы, которые мы не можем себе позволить».

Это дает основания говорить, что изменения были запланированы еще относительно давно, но только сейчас добрались до реальной машины. 

Шварцман показал в тренировке седьмую скорость, уступив полсекунды Шарлю Леклеру на другой F1-75.

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