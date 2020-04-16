McLaren согласилась дорабатывать болид под надзором FIA

После совместного решения всех команд и организаторов Ф1 сохранить нынешнюю технику неизменной еще на год команда McLaren оказалась в особой ситуации, так как еще до этого запланировала отказ от моторов Renault и переход в лагерь Mercedes.

Поскольку все остальные продолжат использовать прежние двигатели, это потребовало особой процедуры, о деталях которой по ходу телефонной пресс-конференции в среду рассказал руководитель команды Андреас Зайдль.

По его словам, конструкторам не позволят вносить какие-либо изменения, не связанные напрямую с адаптацией мотора, а сам процесс будет тщательно контролироваться.

«Понятно, что будут ограничения, связанные с интеграцией двигателя, – объяснил он. – Мы согласовали с FIA процедуру: федерация будет очень тщательно следить, что мы производим только разрешенные переделки. Те, что абсолютно необходимы для установки агрегатов и узлов Mercedes. Им предстоит удостовериться, что мы не затрагиваем другие области шасси вокруг силовой установки. Что могло бы принести нам преимущество.

Мы полностью понимаем эту позицию и согласны с ней, так как должны смотреть на более широкую картину. Нам важно поддерживать общую заморозку, которая была согласована. Ведь важнее всего добиться максимального сокращения расходов в этом году».

Также Зайдль рассказал, что само решение о смене поставщика в McLaren никогда не подвергали сомнению. Кроме того, по словам менеджера, в команде не ожидают возражений со стороны Renault, если какие-то гонки нынешнего сезона пройдут в январе 2021 года.

«Если такое произойдет, не думаю, что у нас возникнут какие-то сложности в отношениях с Renault, – объяснил Андреас. – Важно подчеркнуть, что у нас хорошие отношения, они открытые и прозрачные. И я не ожидаю каких-то проблем».

Единственный вопрос, который в McLaren пока не решили – сохранять ли на 2021-й нынешний индекс машины MCL35 или же менять его на новый из-за внесенных изменений.