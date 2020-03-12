McLaren снялся с Гран При Австралии из-за коронавируса

Команда Формулы 1 McLaren официально объявила, что не примет участия в Гран При Австралии. Сегодня у одного из ее сотрудников был выявлен коронавирус. В заявлении McLaren говорится, что заболевший работник был изолирован сразу же, как только у его проявились симптомы заболевания. Команда намерена оказать австралийским властям поддержку при дальнейших действиях. Заболевший сотрудник помещен в карантин.

Накануне стало известно, что на анализы для выявления коронавируса отправлены как минимум пять работников Ф1. Помимо человека из McLaren это были четверо сотрудников Haas. У них анализы не выявили наличия коронавируса.

Ранее спортивный директор Формулы 1 Росс Браун заявлял, что если одна из команд не сможет выступить, Гран При будет отменен. Однако, он отмечал, что это произойдет только если пропуск этапа произойдет по независящим от команды причинам. На данный момент руководство серии еще не прокомментировало ситуацию.