McLaren сняла заставку в стиле восьмидесятых
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Британская команда Формулы 1 представила видео, подражающее начальным титрам восьмидесятых. Вместе с гонщиками и боссом коллектива действующим лицом заставки стал автомобиль McLaren MCL35
Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Зак Браун и Андреас Зайдль стали персонажами особенного видео от McLaren. В минутном ролике британская команда изобразила типичную заставку из восьмидесятых. Смотрите сами:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Норман Фишер
McLaren сняла заставку в стиле восьмидесятых
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