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Формула 1 / Новость

McLaren сняла заставку в стиле восьмидесятых

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McLaren сняла заставку в стиле восьмидесятых
Автор:
, редактор Motorsport-Total
13 апр. 2020 г., 20:45

Британская команда Формулы 1 представила видео, подражающее начальным титрам восьмидесятых. Вместе с гонщиками и боссом коллектива действующим лицом заставки стал автомобиль McLaren MCL35

Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Зак Браун и Андреас Зайдль стали персонажами особенного видео от McLaren. В минутном ролике британская команда изобразила типичную заставку из восьмидесятых. Смотрите сами:

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Норман Фишер

База данных

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Гран При Франции

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