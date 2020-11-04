McLaren сможет оценить все плюсы Mercedes лишь через год

Возможности адаптации болида McLaren следующего года существенно ограничены пунктами правил, вступившими в силу за время глобальной пандемии коронавируса. Об этом журналистам в паддоке недавнего Гран-При Эмилии-Романьи рассказал технический директор коллектива Джеймс Ки.

Радикальные ограничения на доработку машин введены с целью экономии ресурсов и приведут к тому, что в следующем сезоне на трассы выйдут не новые болиды, а усовершенствованные версии машин 2020 года. При этом каждая команда сможет внести ограниченное число изменений в конструкцию, пользуясь системой т.н. жетонов и выбирая, какие именно узлы и системы она считает наиболее важным доработать.

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Однако McLaren в следующем году меняет моторы Renault на Mercedes – и вынуждена будет потратить большой процент жетонов на связанные с этим работы.

«Между двумя силовыми агрегатами есть принципиальная разница по отдельным деталям компоновки, но она не создаст никаких сложностей, – описал Ки процесс работы в интервью сайту Race Fans. – Пока не было никаких неприятных сюрпризов, никаких неприятных моментов – наоборот, неожиданными для нас оказались кое-какие приятные моменты.

Но есть все-таки и ограничивающие нас нюансы. Силовая установка Mercedes более компактна – соответственно, она позволяет сделать более компактной заднюю часть машины в целом. Но в следующем году мы не сможем использовать это преимущество в полной мере. В теории могли бы – но пришлось бы истратить на это все жетоны и лишить себя возможности улучшить некоторые другие части болида. В обычной ситуации нам не пришлось бы идти на такие компромиссы».