Эта история стала логичным безрадостным продолжением недавних действий Williams. В начале апреля обладатели 16 чемпионских титулов заложили свою базу, землю под ней и около ста исторических машин Ф1 ради ссуды в 61 миллион фунтов

Деньги коллективу выделил Майкл Латифи – канадский миллиардер и отец пилота Williams Николя Латифи. В случае, если команда не сможет вернуть заемные средства, бинзнесмен станет ее единоличным владельцем.

Сейчас Латифи-старший готов аналогичным образом поддержать McLaren. Еще в 2018 году он приобрел пакет в 10% акций команды. И вот теперь этот актив оказался востребован.

По информации Sky News, инициатором залога является McLaren и выступающий юридическим советником команды банк JP Morgan. Ранее они пытались получить 150 млн фунтов у британского правительства, но получили отказ.

Историческая коллекция команды из Уокинга представляет собой большую ценность. Хотя некоторые раритеты за последние годы были проданы в частные коллекции, там по-прежнему немало культовых машин. Особенно сейчас ценятся те, что связаны с именем Айртона Сенны.

Два года назад шасси MP4/8, на котором бразильский гонщик выиграл Гран При Монако 1993 года, ушло с аукциона за 3,7 миллиона фунтов (покупателем стал Бернард Экклстоун). По оценке Sky, в существующем виде коллекция McLaren стоит около £250 млн, штаб-квартира команды – еще £200 млн.

В условиях короновирусного кризиса компании McLaren Racing и McLaren Automotive несут большие убытки, сотрудники не первую неделю сидят по домам.

В самой команде на просьбу Motorsport.com прокомментировать ситуацию ответили расплывчато: «Подобно многим другим бизнесам в Британии, McLaren серьезно пострадала от пандемии. Мы изучаем различные варианты поиска финансирования, чтобы преодолеть эти кратковременные затруднения».

Причем тут Рон Деннис?

Коллекция McLaren едва не лишилась части самых ценных экспонатов из-за своего бывшего босса Рона Денниса. Когда тот окончательно покидал бизнес в 2017 году, то должен был получить компенсацию за свою долю акций.

Сумма выплат составляла £37,5 млн, а в качестве гарантии выступали 13 самых ценных машин из собрания. Прошлым летом оставшиеся совладельцы окончательно закрыли сделку с Деннисом, и автомобили остались в Уокинге – а список наиболее важных экспонатов стал достоянием общественности.

Самая старая машина в нем – McLaren MP4/1 (также называемая в источниках просто MP4). Это самое первое в истории Формулы 1 шасси, полностью сделанное из углепластика. Оно относится к 1981 году, когда Деннис и его компания Project 4 только-только объединили усилия с McLaren.

Далее в списке идут чемпионские машины Ники Лауды (1984 года), Алена Проста (1989), Айртона Сенны (1990 и 91), Мики Хаккинена (1998 и 99) и Льюиса Хэмилтона (2008).

Также команда сохранила технику 1985, 86 и 88 годов, включая культовые MP4/4, на которых поставила абсолютный рекорд Ф1, выиграв 15 гонок из 16 возможных.

Наконец, в списке значатся MP4/8, на которой Сенна одержал последнюю победу в Формуле 1 на Гран При Австралии 1993-го и уникальное тестовое шасси MP4/8 с мотором Lamborghini – его бразилец испытывал, когда Деннис обдумывал возможности сотрудничества с Chrysler, от которого в итоге отказался.